La Xunta reclama que se reconstruyan los dos viaductos de la A-6 en paralelo

Trabajos de demolición de los dos viaductos de O Castro Manuel Guede

La Xunta no está en absoluto de acuerdo con los nuevos planes del Ministerio de Transportes respecto al viaducto de O Castro, en la A-6, cuyo colapso en junio del año pasado ha obligado a interrumpir la circulación por uno de los accesos de alta capacidad a Galicia. En la nueva estrategia, se reconstruirá por la vía de emergencia el viaducto en sentido Madrid, pero el que va en dirección A Coruña —donde se produjeron los derrumbes— no podrá acogerse al procedimiento de emergencia, pues la Intervención General del Estado no considera justificada esta alternativa una vez recuperada la doble circulación por la estructura en dirección Madrid.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez reconoció ayer la «enorme preocupación» que hay en el Ejecutivo autonómico con respecto a los nuevos planes del Gobierno central respecto a la restauración de la normalidad en el acceso noroeste de alta capacidad, y reclamó que se reconstruyan ambos viaductos de forma simultánea o en paralelo. «Solicitamos e esiximos a reconstrución simultánea dos dous viadutos porque son fundamentais para as comunicacións en Galicia, pois teñen un impacto social e económico realmente importante», aseguró en declaraciones a los medios.

Los cambios de planes por parte del ministerio, en cierta medida obligados por instancias de control del régimen de contratación, suponen «moi malas noticias» para la Xunta. «Oito meses despois do derrube aínda se empeza a demolición. Hai ademais unha dobre rectificación: por unha parte, no procedemento de reconstrución, no que primeiro só eran os taboleiros, e agora son tamén as pilas e a cimentación; e tamén nos prazos: agora é prioritaria a execución do viaduto sentido Madrid e se retrasa ata moi longo prazo o viaduto dirección A Coruña», explicó.

Para la consellería, esto significa que el segundo paso elevado podría retrasarse hasta el 2028, pues tendría que comenzar su tramitación desde cero: redacción de proyecto, supervisión, licitación, concurso público y adjudicación, un proceso que se ha ahorrado en la estructura paralela gracias al procedimiento de emergencia, con el que se pudo encargar los trabajos a las empresas gallegas Copasa y Puentes con cierta celeridad. «Contrátanse obras de emerxencia para reforzos de firme e non para a reconstrución total do viaduto da A-6», alegó Ethel Vázquez, para quien «as comunicacións de Galicia coa Meseta non son prioritarias para o Goberno de España». Tampoco cree que el paso elevado que se va a comenzar a reconstruir en abril, una vez terminadas las demoliciones, pueda estar terminado este año, como defiende el Gobierno central.

La alerta de un informe

Sobre el informe que alertaba un año antes de que el viaducto podía colapsar y que motivaron obras de refuerzo que se estaban ejecutando cuando se produjo el primer derrumbe, la conselleira asume que ese dosier avanzaba «cuestións realmente preocupantes» y considera que las decisiones que se tomaron después «non eran acordes ao que trasladaba o informe».

Aunque hace unos días el delegado del Gobierno, José Miñones, aseguró que se mantiene el compromiso para terminar este año el viaducto en dirección Madrid, no quiso dar plazos ayer sobre el restablecimiento de la normalidad en las dos calzadas de la A-6. En una entrevista en la Ser, aseguró que «no tiene sentido ponerle plazos a los criterios técnicos», refiriéndose también a la puesta en servicio de los trenes Avril. Miñones cuestionó la «estrategia de confrontación» del Gobierno de Alfonso Rueda en estos asuntos y reconoció el trabajo de la ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, por «el compromiso que tuvo con Galicia», aunque no se pronunció sobre si su cese había sido injusto.

«Continuidad», la receta del nuevo presidente de Renfe para la operadora pública

El nuevo presidente de Renfe, Raül Blanco, trasladó a los 16.000 empleados de la operadora pública un mensaje de «tranquilidad y continuidad», pese a los múltiples problemas que afectan a la fiabilidad de la compañía en forma de retrasos crónicos e incidencias en buena parte de la red ferroviaria española. En una carta remitida el viernes a la plantilla, Blanco asegura que llega dispuesto «a trabajar duro, a sumar y a hacer todo lo posible para que Renfe siga creciendo, evolucionando y mejorando el servicio que prestamos a la sociedad».

Tras la dimisión de Isaías Táboas por el asunto de los trenes de Asturias y Cantabria, el nuevo presidente debe concluir la revisión del Plan Estratégico 2019-2028, para ajustarlo al nuevo escenario en que se mueve la compañía, tras la liberalización de la alta velocidad y la irrupción de nuevos operadores en el 2021, lo que ha supuesto el fin del monopolio que ostentaba la operadora pública.

En los seis años que restan, Renfe debe preparar los servicios públicos (cercanías y media distancia) para la futura liberalización total del sector, impuesta por la Unión Europea. La compañía espera ser el operador de referencia ante estos nuevos desafíos. La extensión de los trenes Avlo, su marca de bajo coste, y la internacionalización con Francia como gran objetivo son otras prioridades del nuevo presidente.