O BNG reclama solucións «urxentes» para o viaduto da A-6 e ve «opacidade» sobre as causas do colapso

Imagen del viaducto derrumbado en la A-6. AINHOA GARCIA

Transparencia fronte a opacidade. O primeiro esixiuno este luns a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, a respecto da reparación do viaduto do Castro derrubado en xuño na A-6, e o segundo denunciouno o deputado do Bloque no Congreso, Néstor Rego, atribuindo ao Goberno central escurantismo sobre as causas do desplome.

«O Goberno do Estado debe explicar se fixo o suficiente para evitar o colapso da infraestrutura, dado que existía un informe, recibido un ano antes, que alertaba sobre o estado de deterioro do viaduto», subliñou Rego, logo de que se coñecese a existencia dese informe previo.

Así, o deputado reclamou coñecer «toda a verdade» sobre as causas do colapso da infraestrutura, e exixiu determinar responsabilidades ante os graves danos estruturais que presentaba o viaduto polos defectos de execución e pola baixa calidade dos materiais empregados na súa construción.

Tamén Pontón, dende Galicia, pediu explicacións, pero ademais reclamou solucións «urxentes» que non dilaten ata o 2028 a normal circulación polo viaduto. A nacionalista fixo estes comentarios ao fío da reclamación efectuada pola Xunta ante o Goberno, pedindo que se faga unha reconstrución simultánea dos dous sentidos do viaduto do Castro (Lugo).

Pontón recordou que a súa formación insistiu «desde o primeiro día en que era necesario que houbese unha mesa de seguemento, e claridade das causas e dos pasos» que hai que dar, xa que o Bloque estima que reconstruír a saída de Galicia cara a meseta é unha «cuestión trascendente». Por iso, a portavoz da formación avogou por unha alternativa que non dilate a solución. «Os galegos non podemos esperar por esas infraestruturas», defendeu.

Ademais, suliñou a importancia de que todas as xestións arredor do caso se leven a cabo con total transparencia para que se poida «avaliar onde están as decisións técnicas e onde están as solucións políticas».