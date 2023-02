La repetición del juicio por el asesinato de la niña Desirée, un reto para la Audiencia de Lugo

Ana Sandamil, acusada de matar a su hija Desirée Leal, mirando fijamente a la cámara en la tercera sesión del juicio. Óscar Cela

Desde el lunes hasta el viernes, la Audiencia Provincial de Lugo será el escenario de un dejà vu. Durante cinco días, Ana Sandamil será juzgada por segunda vez por el asesinato de su hija, Desirée Leal, el 3 de mayo del año 2019. A pesar de haber sido condenada hace poco más de un año a la pena de prisión permanente revisable por estos mismos hechos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó anular la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo y repetir el juicio, al concluir que el jurado popular no argumentó correctamente su veredicto.

Esta circunstancia ha provocado un hecho inédito en Galicia: la repetición de un juicio en el que la persona acusada había sido condenada a la máxima pena contemplada por la ley española. Lugo, por lo tanto, entrará mañana en territorio desconocido, y la Audiencia se enfrentará a un reto nunca antes visto.

Triple complejidad

El tribunal tendrá que afrontar un triple desafío. Primero, debería corregir el error y no permitir que, de nuevo, el jurado popular no construya correctamente el veredicto. Según el TSXG, la sentencia no explicaba por qué los miembros del jurado acordaron que la afectación mental de Ana Sandamil el día del crimen —la clave del juicio— era «leve» y no «grave», lo que permitía que se la condenase a la pena máxima y que su castigo no estuviera atenuado por su estado psíquico, como argumentaba su defensa. El TSXG anuló la sentencia porque el jurado simplemente eligió la afectación «leve», pero no explicó por qué.

Otra complejidad para la Audiencia será trabajar con un jurado popular compuesto por vecinos de la provincia de Lugo que, a buen seguro, conocen el crimen y saben que se está repitiendo el juicio.

Y, en tercer lugar, el tribunal deberá tratar este juicio como si fuese el único y el primero no hubiese existido. Por lo tanto, todo deberá transcurrir como si nunca se hubiese juzgado a Ana Sandamil por la muerte de Desirée.

Pruebas contundentes

Por lo tanto, este lunes, la madre volverá a declarar. Está acusada de un delito de asesinato. La Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular piden para ella la pena de prisión permanente revisable al verla como autora del crimen. El 3 de mayo del 2019, Desirée Leal apareció muerta en cama de su madre: alguien la había asfixiado. Ana Sandamil fue hospitalizada, debido a que trató de suicidarse ingiriendo gran cantidad de pastillas de trazodona, un somnífero. Tres semanas después, fue detenida y encarcelada. Desde entonces, las autoridades y los juzgados han tratado de resolver una sola pregunta: ¿Sabía la madre lo que estaba haciendo?

Nadie pone ya en duda la autoría del crimen, ni siquiera el abogado de la acusada. La cuestión es si su estado mental estaba lo suficientemente perjudicado como para no ser consciente de sus actos en el momento de los hechos, algo que la haría inimputable a ojos de la Justicia.

Las pruebas contra ella siempre han sido contundentes: había sangre en el pijama de Desirée, su historial informático reveló que buscó venenos (trazodona) por Internet, escondió pruebas en su casa... Sin embargo, ella nunca ha reconocido su culpabilidad. En febrero del 2022, tras seis días de juicio (igual que ocurrirá ahora), fue considerada culpable por un jurado popular y condenada por la Audiencia de Lugo. Meses después, la sentencia fue anulada.

«Volveré a pasar por lo mismo»

El padre de Desirée, José Manuel Leal, aseguró esta semana que, para él, la repetición del juicio le supone revivir «un calvario». Dice Leal que «toca volver a pasar por esa pesadilla», y que la madre «ojalá fuera condenada a cadena perpetua». «Sigo pensando que el jurado popular lo hizo muy bien, pero ahora no queda otra que luchar para que se haga justicia», aseguró.