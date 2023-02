La víctima del presunto abuso sexual de un policía local de Vigo: «Me drogó y me violó»

Juzgados de Vigo M.MORALEJO

La Policía Nacional detuvo ayer a un agente municipal de Vigo que está investigado por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto a su víctima. Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. Al presunto delito de agresión sexual se le suman ahora los de quebrantamiento de medida cautelar, amenazas y obstrucción a la justicia.

La víctima se encontraba ayer en el juzgado de guardia de Vigo, donde también prestó declaración acompañada por su madre. A la salida, y tras conocer el auto del Juzgado de Instrucción número 8, no ocultaba su malestar porque el policía local quedara en libertad. El investigado es un vecino del mismo barrio donde ella vive. De hecho, afirma que nunca cumplió la orden de alejamiento dictada por la jueza. La gota que colmó el vaso se produjo recientemente, cuando el varón hizo gestos con la mano desde su motocicleta, tanto a ella como a su madre, como si les disparara con una pistola.

De esa forma amenazante volvió a tenerlo delante después de unos hechos sucedidos el pasado 27 de noviembre. La joven se encontraba de fiesta y él se le acercó para preguntarle si quería que la llevase a casa. Ella respondió que sí. «Cuando llegamos a la rotonda de Navia me sopló algo, no sé lo que fue, y caí desmayada. Cuando me di cuenta estaba en el monte y me dijo que me bajara los pantalones. Me llevó a la parte de atrás del coche. Al día siguiente desperté en mi casa», recuerda. Ha aportado a la causa los mensajes que le mandó después, en los que le pedía que no dijera nada, que sería un secreto y que, si quisiera, podían repetir: «Tenía miedo y no me atreví a denunciar, pero como no era capaz de caminar, fui al médico, que activó el protocolo». La joven afirmó a la salida del juzgado que al policía le retiraron el permiso de armas después de amenazarlas de muerte dos veces, «y de haberse demostrado que me drogó y me violó», añadió.

El auto que decreta la orden de alejamiento expresa que «el presunto autor es amigo de su hermano, lo conoce de toda la vida y, si bien inicialmente podría entenderse que mantuvieron una relación sexual, que no niega el investigado, no está claro por ahora si hubo el consentimiento de la víctima en todo momento».