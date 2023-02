Los viajeros que cojan el AVE Galicia-Madrid en A Gudiña también tendrán descuentos desde el 1 de marzo

Estación de alta velocidad de A Gudiña (Ourense) Santi M. Amil

Las paradas del AVE Madrid-Galicia situadas en el ámbito rural de las provincias de Zamora y Ourense (la de A Gudiña/Porta de Galicia y la de Sanabria/Alta Velocidad) han pasado a tener la categoría de servicio público, lo que implica que sus viajeros podrán tener abonos y descuentos desde el próximo 1 de marzo.

El cambio de la situación para billetes que se adquieran a partir de esa fecha lo ha anunciado este viernes el alcalde de Puebla de Sanabria y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado, José Fernández Blanco, quien ha realizado gestiones ante el Ministerio para conseguir esa declaración que ya tenían otras paradas, como las de las ciudades de Ourense y Zamora.

Al no estar designadas como de servicio público, los viajeros que cogían el tren en A Gudiña o Puebla de Sanabria no podían beneficiarse de los descuentos que dejan a mitad de precio los abonos para viajeros recurrentes, a pesar de que eran cientos los usuarios de localidades cercanas que acudían hasta ellas para tomar el AVE. Esto había provocado malestar entre estos viajeros, al sentirse discriminados respecto a las bonificaciones que si disfrutaban quienes cogían el tren en otras estaciones de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid.

Fernández Blanco ha indicado que a partir del 1 de marzo Renfe tendrá disponibles para su venta los títulos Avant bonificados. La rebaja, financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se aplicará a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45).