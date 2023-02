¿Qué le pasaría a un menor si pega a otro? Los niños de Ourense ya lo saben

Alumnos del colegio Mestre Vide participando en un juicio simulado, dentro del programa Educar en Xustiza, en Ourense. MIGUEL VILLAR

El incidente podría pasar en cualquier centro educativo. Dos niños empujan y llaman tonta a una compañera durante el recreo y, al salir de clase, llegan a las manos y se produce una agresión que los padres de la víctima denuncian ante la Justicia. Este fue el hilo conductor del juicio que sentó ayer en el banquillo de los acusados de un juzgado ourensano a dos niños. Como público, medio centenar de estudiantes del colegio Mestre Vide, de la capital de As Burgas. Ellos no sabían que aquello era en realidad una simulación, así que durante más de una hora escucharon las declaraciones no solo de los acusados, sino también de la madre de la denunciante e incluso de un forense.

Llegó luego la hora de dictar la sentencia y la representante de la Fiscalía Provincial propuso imponer a los acusados un año de internamiento en un centro de menores. Ahí terminó la farsa. En ese momento, la magistrada informó a los escolares, de sexto curso de primaria, que aquello no era un juicio de verdad y les preguntó si estaban de acuerdo con la condena. Lo que pasó entonces quizás no se lo esperaba, ya que apenas tres de los jóvenes veían acertado el castigo.

Una forma de pensar que, precisamente, justifica una iniciativa con la que se pretende que los estudiantes entiendan que el acoso escolar tiene castigo. Así lo afirmaba Juan Manuel Regal Lamelo, tutor de los escolares y director del colegio Mestre Vide. «Para los niños, e incluso para nosotros, esta ha sido la primera vez que hemos visto un juicio en directo», dijo el docente, valorando la importancia de que los chicos conozcan las consecuencias que pueden tener ciertas conductas que a veces se ven normales.

Las repercusiones penales

«Es crucial que sepan que el acoso o el insulto a otro compañero tiene repercusiones penales, que es un delito y que a partir de los 14 años puede conllevar medidas como un internamiento en un centro de menores», explicó Regal. «Nadie puede pegar o empujar, y, si lo hace, debe saber que habrá consecuencias», valora el profesor, que aprecia, a mayores, otro aspecto positivo de esta actividad. «Los ciudadanos tenemos la sensación de que la Justicia es un mundo cerrado y está bien que se abran las puertas de los juzgados. Creo que no les viene mal a los jueces», señala.

La iniciativa forma parte del proyecto Educar en Xustiza, que desarrolla el Colexio da Avogacía de Ourense en colaboración con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Para el juicio, celebrado en una sala de vistas del edificio judicial de la ciudad, contaron con la colaboración de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 3, Vanesa García de la Paz. La fiscala Isabel Cortés hizo su papel en una farsa con la que se pretendía que los alumnos comprendieran aspectos básicos de la Justicia y, en concreto, de la jurisdicción de menores. De hecho, tras quedar el caso visto para sentencia, la togada abrió un turno para que pudieran preguntar sobre cualquier dura que tuvieran. Las preocupaciones de los pequeños se centraron, sobre todo, en saber si con 11 o 12 años se puede ir a la cárcel, interesándose además en conocer qué es un centro de menores.

Para la jueza Vanesa García acciones de este tipo resultan «esenciales para concienciar a los adolescentes sobre las consecuencias que pueden tener determinados comportamientos que a veces no perciben como delictivos». También ve crucial la togada que las víctimas de acoso sean conscientes de que la única solución es contar su sufrimiento a alguien de su entorno: hay que pedir ayuda.