Ana Miranda insta a Europa y al Gobierno a poner una queja formal a Israel

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en una rueda de prensa este viernes sobre su deportación. XOÁN REY | EFE

Tras ser expulsada por Israel el pasado martes cuando participaba en una misión oficial del Parlamento Europeo, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, compareció este viernes para explicar una serie de iniciativas que llevará a cabo para que la Eurocámara exprese una condena firme tras esta decisión «unilateral, inxusta e arbitraria», con medidas directas con el Estado de Israel, para que se levante un veto «imposto inxustamente».

«O que aconteceu vai máis alá dos dereitos do pobo palestino, é unha discriminación, é unha afronta diplomática a unha eurodeputada que exercía as súas funcións como representante do BNG nunha delegación oficial. É unha afronta ao Parlamento Europeo», señaló Miranda. Lo primero que hará, según explicó, será enviar una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en la que solicitará una reunión urgente para presentarle de forma personal sus solicitudes. También pedirá a la Delegación de Relaciones con Israel del Parlamento Europeo que publique un comunicado en el que explique por qué no ha defendido a una diputada integrante de esta delegación. «Hai que pedirlle explicacións a Israel de por que veta a un membro do Parlamento Europeo e por que interfire na plena acción política dunha Cámara», dijo Miranda. Considera que tanto la Eurocámara como el Ministerio de Exteriores español deben elevar una queja formal a Israel y pedir que se retire el veto por haber participado hace años en una misión humanitaria.

En la próxima sesión plenaria de la Eurocámara, Miranda solicitará que se haga una declaración «para que se permita o exercicio libre, sen interferencias de estados terceiros», de los miembros que participan en las delegaciones oficiales del Parlamento Europeo. «Non é de recibo que se permita que haxa membros do Parlamento Europeo que están metidos en casos de corrupción, como o Moroccogate ou o Qatargate, e a xente que somos honestas e que facemos o noso traballo en delegacións oficiais na defensa dos dereitos humanos se nos impida o exercicio da nosa función institucional», consideró.

Miranda agradeció las numerosas muestras de apoyo y solidaridad que recibió ya en el aeropuerto de Tel Aviv, como la del propio BNG —y el diputado Néstor Rego, que presentó una iniciativa esta mañana—, los medios de comunicación, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Gobierno español, a través del Ministerio de Exteriores. Sin embargo, reprochó la postura de la Xunta sobre lo ocurrido, pues dijo que ha sido la única Administración que no se ha pronunciado al respecto ni puesto en contacto con ella. «Que mágoa que o Goberno galego non dixese nada por unha eurodeputada galega», señaló.

«Israel está afeita a abusos, á impunidade, á política de aparheid e asentamentos, á política de masacres como vimos estes días en Nablus, é por iso que o Parlamento Europeo e o Goberno español deben esixir aos seus interlocutores israelitas un respecto institucional», señaló Miranda, que advirtió que su expulsión sienta un precedente que no puede volver a repetirse, «xa que os membros do Parlamento Europeo temos que poder exercer a nosa función cando imos nas delegacións oficiais».

Miranda apuntó que como integrante de la Delegación de Relaciones con Palestina en misión oficial de la Eurocámara contaba con autorización previa, otorgada la semana pasada por el Ministerio de Exteriores de Israel, que fue revocada por el Ministerio de Interiores a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv. Pese a su expulsión del país, señaló: «Non nos van calar na defensa dos dereitos humanos nin nos van intimidar coas expulsións».