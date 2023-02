Almuiña pone a Caballero de ejemplo para no dejar todavía el Puerto de Vigo

La compatibilidad de la candidatura a la alcaldía de Baiona y la presidencia del Puerto de Vigo de Jesús Vázquez Almuiña se ha convertido en arma arrojadiza en plena precampaña electoral, con cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP. Los socialistas presionan para que Almuiña deje la Autoridad Portuaria y advierten que, como el cargo depende de un organismo estatal, debería abandonar el puesto antes del 18 de abril, fecha en la que se abre el plazo para presentar las candidaturas ante la junta electoral de zona, según establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

El secretario general de la agrupación viguesa, Carlos López Font, y el secretario de organización del PSOE de Baiona, Fernando López, denunciaron ayer que Almuiña es «inelegible» según el artículo 6.3 de la LOREG y que, además, hay resoluciones de la junta electoral al respecto «que sientan jurisprudencia». Pusieron como ejemplo a Miguel Marín, presidente del Puerto de Melilla, que dimitió para presentarse a las elecciones del 2019 en la candidatura del PP, ya que no podía permanecer al frente de una entidad autónoma de competencia territorial limitada. Font reconoce que Almuiña no ha incurrido en ninguna ilegalidad, pero considera que el PP está engañando tanto a sus electores como al sector portuario. Si no cesa, dicen, concurrirá a las elecciones «dopado económica y mediáticamente» por aprovecharse de la plataforma que es el Puerto de Vigo. «No queremos pensar que lo están dilatando para guardarle el puesto a alguien», añadió, en alusión a Marta Fernández-Tapias, candidata popular a la alcaldía de Vigo.

Jesús Vázquez Almuiña replicó con lo que hizo Abel Caballero cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y se presentó a las elecciones municipales del 2007. La dimisión del hoy alcalde socialista se publicó en el BOE el 28 de mayo, justo después de las elecciones, aunque había ordenado su abandono el 11 de mayo, a las puertas de la campaña electoral. Font considera que no hay lugar a la comparación «porque Caballero dimitió cuando anunció su candidatura».

Almuiña afirma que tiene «informes que son distintos» para justificar su continuidad al frente del Puerto. «Y tengo un antecedente aquí, cuando el presidente del Puerto era Abel Caballero y su dimisión fue el 28 de mayo del 2007, un día después de las elecciones», manifestó. «No sé en Melilla, pero aquí el antecedente es el propio alcalde de Vigo», dijo.