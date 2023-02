Cruce de acusaciones entre Rueda y Pontón por la situación sanitaria en Galicia: «Non queren solucións»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la sesión de control. Xoán A. Soler

El debate en el Parlamento encalló hace un tiempo en la sanidad y no hay forma de remolcarlo. La sesión de control al presidente de la Xunta sigue pivotando alrededor de la multitudinaria manifestación del pasado 12 de febrero: en la anterior, hace dos miércoles, ambos grupos le preguntaron sobre ello en vísperas de la movilización, y hoy lo hicieron como consecuencia de ella. «Señor [Alfonso] Rueda, hai un clamor social explicitado por milleiros de galegos o día 12», le advirtió Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en la Cámara. «O cambio político é imparable», vaticinó después Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. El presidente devolvió la bola con lo habitual: los fines electoralistas que persiguen ambos partidos y la «terxiversación» de los datos que recrimina siempre a Pontón.

La sesión sirvió al menos para traer a la Cámara algunas referencias ajenas al Pazo do Hórreo. Álvarez se acordó de la espera del coronel Aureliano Buendía por una carta que jamás llega en la obra de Gabriel García Márquez para referirse a los 14.000 mayores que «agardan por unha praza en residencias». Rueda, para argumentar la politización de la manifestación, mencionó al socialista madrileño Antonio Carmona cuando, desafortunadamente, dijo que iban «sobrados de votos» y que si era necesario hundían «otro barco», en alusión al Prestige. Y ahí, el presidente gallego recuperó a Mariano Rajoy: «Para vostedes, canto peor, mellor».

Ana Pontón recordó que el pasado día 12 quedó pequeña la praza do Obradoiro, en una movilización que demostró que «a cidadanía é imparable cando sae a defender os seus dereitos», lo que se traducirá en un cambio de Ejecutivo en las elecciones del próximo año. «Os galegos e galegas estamos fartas dun Goberno que é un perigo para a súa saúde tras catorce anos de recortes, recortes e recortes», denunció la líder del Bloque, que enumeró las listas de espera, los 194 concellos sin pediatra o los PAC sin médicos. «Hai unha razón. E esa razón chámase 2.339 millóns de euros menos en atención primaria», argumentó sobre un «burato negro» en cuyo fondo está «favorecer o negocio da privada».

El titular de la Xunta reprochó «tanta bandeira estrelada, consignas e cargos do Bloque» en la manifestación del día 12 que «facía dificil adiviñar se se falaba de sanidade ou doutra cousa». Inició entonces una dinámica que ambos repiten en cada sesión de control: señalar a Pontón por manipular los datos; la nacionalista utiliza esto para censurar que le hace oposición al Bloque; y, en el turno de réplica, Rueda le reprende por «ter a pel moi fina».

«Imposible falar de datos. Todo o terxiversa», comenzó el presidente gallego, que defendió que la inversión en Sanidad aumentó en 1.300 millones desde el 2009. Alfonso Rueda enmendó las cifras ofrecidas por la formación nacionalista, advirtiendo que incluyen en esos recortes el ahorro farmacéutico que propició el decreto sobre el catálogo de medicamentos en el 2010, una explicación que se encargó de dar ya ayer el portavoz popular en la Cámara, Pedro Puy. «A vostede a sanidade pública non lle interesa. Canto peor funciona, mellor pensa que lle vai ir. Non quere solucións», siguió en su intervención.

«Menos mal que os galegos nos elixen para solucionar problemas e a vostede a teñen dende hai vinte anos como política profesional, iso si, sen xestionar un euro público», le recriminó, en otra de las acusaciones habituales a la líder del Bloque, a quien también felicitó con sorna por «ter unha impresora na casa» cuando Pontón le mostró un gráfico con los recortes en sanidad. La portavoz nacional expuso a continuación que Rueda «non ten máis que vir a quí a insultar ao BNG, a facerlle oposición». Le encomendó así a «asumir a Presidencia» y «poñerse a traballar», ya que la ciudadanía «non se traga as súas mentiras e manipulacións», criticó con vehemencia, para añadir que los populares «non son parte da solución», sino «parte do problema».

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez Xoán A. Soler

«Seguidismo» de Moncloa

Abrió la sesión Luis Álvarez, que amplió el foco más allá de la sanidad. Habló también de las plazas en residencias, de la enseñanza pública y la inversión en vivienda protegida. «O edificio dos servizos públicos constrúese con dificultade e deteriorase con moita facilitade. Non permitan que ese edificio caia e despois veñan outro a levantar outro máis caro, menos eficiente e no que non caibamos todos», reclamó a Rueda, al que acusó de estar «illado da realidade».

«Saia de San Caetano e vaia a un centro de saúde a ver se lle dan cita, ou leve aos seus fillos dende a aldea ao instituto porque non hai bus escolar», pidió al presidente gallego para vivir en primera persona las consecuencias del «abandono» de los servicios públicos por parte del Gobierno del PP. El titular de la Xunta utilizó los dardos lanzados por el portavoz socialista para achacar al PSdeG que hacen «seguidismo» de Moncloa. «Póñase do lado de Galicia e, se non o fai, non estorbe e deixe traballar aos demáis», zanjó.

Homenaje a Rosalía

Antes de la reanudación del pleno a las diez de la mañana, el Parlamento acogió un homenaje a Rosalía de Castro en el 186 aniversario de su nacimiento. Al acto acudieron diputados de los tres grupos, el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices, el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira.

Santalices reivindicó el «inquebrantable compromiso rosaliano» del Parlamento, resaltando que «a mellor homenaxe» que se puede hacer a la escritora es «ler e reler a súa obra». Cerró el homenaje el cuarteto tradicional Aire Xulia, que interpretó la Alborada de Rosalía de Castro.