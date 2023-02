El gigante hospitalario alemán Fresenius enfría la salida al mercado del grupo Quirón

CAPOTILLO

Lejos de vender Quironsalud, la multinacional sanitaria alemana Fresenius ha situado al grupo español en el centro de su estrategia de futuro. Michael Sen, nuevo consejero delegado de la compañía alemana, anunció este miércoles que Fresenius Helios, la sociedad en la que está encuadrada Quirón, estará en el «centro de las ambiciones» de la multinacional como «motor de crecimiento». Sen, en el turno de preguntas, destacó incluso la «muy buena gestión digital de pacientes» que hace el grupo Quirón, y la puso como ejemplo de las posibles mejoras en la rama alemana.

El anuncio del consejero delegado aleja la posibilidad de una salida al mercado de Quirónsalud con el fin de aliviar la deuda de Fresenius, que asciende a 26.500 millones de euros. Esa posibilidad estuvo sobre la mesa ya el pasado otoño, cuando trascendió el interés de dos fondos de inversión de EE.UU. en la compañía española, que Fresenius adquirió en el 2016 por 5.760 millones de euros y que ahora tendría un valor superior a los 7.000 millones.

Sin embargo, la firma alemana ha optado por el momento por una estrategia diferente que pasa por simplificar su estructura —como habían reclamado entre otros el poderoso fondo de inversión estadounidense Elliot, que entró el año pasado en su capital— y centrarse en sus fortalezas con el objetivo de incrementar sus beneficios. Entre esos puntos fuertes, la nueva dirección del grupo ha destacado el liderazgo de Quirón en el sector de la sanidad privada en España.

Una plantilla habituada

Quirón tiene en Galicia tres hospitales, en Lugo, A Coruña y Pontevedra, y seis centros médicos repartidos entre las dos últimas provincias. La posibilidad de una nueva venta ha tenido en vilo a la plantilla. «Non sabemos nada, só o que saiu publicado en prensa, só sabemos que hoxe hai aquí visita de corporativos», afirmaron desde el comité de empresa en A Coruña.

Los trabajadores reconocen estar «acostumados a cambios nestes últimos anos», ya que el centro ha pasado por diferentes grupos empresariales «e fondos de capital risco». Antes de la integración en Quirón, el hospital coruñés pertenecía a la corporación estadounidense USP. Sin embargo, «a nosa razón social segue sendo Instituto Policlínico Santa Teresa», el nombre originario del hospital privado fundado en A Coruña en 1970 por el cirujano Elías Tovar.

«Estamos pendentes dunha reunión coa dirección por outros asuntos laborais e, se para entón non nos informaron, aínda que esperamos que si o fagan como sucedeu as veces anteriores, solicitaremos nós que nos informen», indicaron desde el comité.

En caso de que en el futuro se concretase una salida al mercado, los trabajadores confían en que la plantilla, que solo en A Coruña que cuenta con más de 400 trabajadores entre el hospital, el instituto oftalmológico y el centro médico de Riazor, no se vea afectada. «Non esperamos ningunha reestruturación do persoal, as outras veces foron cambios que se limitaron aos mandos directivos. Non nos prexudicaron en canto a cambios no cadro, e esperamos que agora tampouco».