Deniegan la entrada a Israel a la eurodiputada Ana Miranda cuando se dirigía a Palestina

Ana Miranda, en una imagen de archivo Europa PressDELMI ALVAREZ

Las autoridades de Israel denegaron este martes la entrada al país a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que formaba parte de una delegación del Parlamento Europeo que visita estos días los territorios palestinos. «Israel impediu a entrada e depórtame no avión das seis da mañá a Madrid, alegando como razón a flotilla do 2015, cando previamente me autorizaran en Bruxelas», expuso la nacionalista en un vídeo en redes sociales, donde señala que «houbo moita presión diplomática» desde las instituciones europeas para impedir su expulsión del país, «mais non serviu de nada». «Israel actúa con total impunidade», lamentó Miranda.

«Que finalmente non me deixen entrar é o prezo a pagar por defender os dereitos humanos e denunciar a ocupación e o apartheid que Israel practica co pobo palestino», manifestó la eurodiputada en una nota de prensa remitida esta mañana a los medios. El argumento que emplea el país hebreo, según Miranda, es su participación en la Flotilla Internacional del 2015, que envió ayuda humanitaria a Palestina. En un comunicado, el BNG señala que la eurodiputada fue retenida en el control de la frontera en el aeropuerto de Tel Aviv durante más de seis horas, para ser posteriormente avisada de su expulsión con «total falta de respecto e arrogancia», siendo reubicada en un vuelo a Madrid.

El BNG denuncia «esta afrenta diplomática», por la que Ana Miranda pide «o amparo» del Parlamento Europeo tras la expulsión, «a falla de cumprimento dunha autorización previa» y reclama que se levante el veto a una europarlamentaria que forma parte de las delegaciones a Palestina e Israel de la Eurocámara. Hace una semana, según denunció Izquierda Unida, Israel también impidió la entrada del eurodiputado Manu Pineda, que preside la Delegación para las Relaciones con Palestina del Parlamento Europeo.

Era la segunda ocasión en que las autoridades israelíes prohibían su entrada en menos de un año a Pineda. «Es cuanto menos insólito que un país que participa en numerosos programas de la Unión Europea y que es considerado socio prioritario, impida el normal desempeño de nuestra delegación», reprochó el eurodiputado.