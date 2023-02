Conde acusa a la oposición de «negacionista» con los eólicos y ver una Galicia gris

Sandra Alonso

Después de que el PP utilizase su mayoría absoluta en la Cámara para tumbar una comisión de investigación sobre el modelo eólico de la Xunta, a iniciativa del BNG y apoyada por los socialistas, compareció por petición propia para hablar sobre el tema el vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Durante algo más de media hora defendió la planificación y «garantismo ambiental» que presenta la implantación de los molinos por parte del Gobierno gallego, rechazando que exista en la comunidad un «boom eólico» y acusando a la oposición de «negacionismo». «Non hai lugar para a incoherencia, negacionismo e a hiprocresía, demonizar esta tecnoloxía só nos leva ao atraso», sentenció.

El conselleiro resaltó que, en estos momentos, se están tramitando más de 6.000 MW en Galicia. «De cada sete parques que hai en proxecto en Galicia, un conta con autorización ou xa está en construción», explicó Conde, que argumentó «non entender expresións como boom eólico» al recordar que la aprobación o archivo de un parque «depende exclusivamente do cumprimento da lexislación vixente». Informó además que, de los los 77 proyectos que obtuvieron DIA (declaración de impacto ambiental) favorable, se está tramitando la autorización de 60. Contrapuso este avance a las «incertezas xeradas polo decreto do Goberno», en referencia a la «tramitación exprés» que estableció el año pasado el Ejecutivo central para los parques eólicos y que, según denunció, supone una «barra libre» que tanto PSOE como BNG apoyaron en el Congreso.

Conde mantuvo sus críticas a la oposición al reprochar al PSdeG de «promover pactos eólicos pola mañá e estar detrás da pancarta pola tarde», mientras que al BNG afeó querer «demonizar esta enerxía». «Din eólicos si, pero non así. Entón como os queren?», preguntó el vicepresidente, que tildó a la oposición de «crispada» y de ver «unha Galicia gris».

«Non cuela, señor Conde», le respondió la nacionalista Noa Presas en su intervención, que definió la comparecencia de Francisco Conde como una «bomba de fume» tras votar en contra de la comisión de investigación. «Ven aquí a disimular e tapar que están nerviosos por iso, porque están ocultando información. Comparece aquí arrastras», dijo. Tanto la diputada del Bloque como la socialista Begoña Rodríguez Rumbo replicaron que sus críticas no son contra la energía eólica sino contra el modelo de la Xunta. «Tiñan 140 expedientes cun 4.000 MW de parques en tramitación, 2.225 veñen do concurso eólico que aprobaron no 2010. Fai trece anos. Que teñen feito dende 2010?», preguntó la parlamentaria del PSdeG. «Agora véñenlle as presas. Dende cando se pensaron seriamente a transición ecolóxica?», añadió.

Proyectos fuera del plan sectorial

El titular de Economía habló también de la «anticipación» de la Xunta para atender las necesidades del tejido industrial al apostar por vincular la tramitación de proyectos eólicos a la firma de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con la que dar cobertura a, por lo menos, el 50 % de las necesidades energéticas de las empresas beneficiarias. En este grupo de compañías incluyó a Alcoa, Sentury Tire y Resonac (la antigua Showa Denko), vinculadas a trece parques de tramitación estatal para los que la Xunta declaró su excepcionalidad por estar fuera del Plan sectorial eólico.

Explicó además que los parques eólicos podrán ser considerados Iniciativa Empresarial Prioritaria «non só cando estean vinculados ao autoconsumo da industria galega», sino también en varios supuestos, como contar con una inversión mínima de 20 millones de euros, crear o consolidar 25 puestos de trabajo o repercutir de forma directa el 2,5 % de sus beneficios durante a la vida útil del parque.