El PSdeG acusa a la Xunta de trazar una «estratexia de derrube do sistema público»

A un día del inicio del pleno de esta semana en el Parlamento, que volverá a poner el foco sobre la situación de la sanidad gallega, el portavoz del PSdeG en la Cámara, Luis Álvarez, denunció en rueda de prensa una presunta «estratexia de derrube do sistema público» orquestada por la Xunta para «deixar un solar no que o sector privado poida edificar». Según el diputado, esa política afecta a temas como la educación, la sanidad, la vivienda y la dependencia. Así, Álvarez criticó que en los últimos catorce años se produjo en Galicia «un progresivo deterioro e privatización dos servizos públicos esenciais que vertebran o Estado do Benestar».

El portavoz repasó las deficiencias de determinados sectores y recordó que en educación pública, hay «menos docentes» que hace una década mientras desde la Xunta se refuerza la educación concertada y «oculta» datos desde hace dos cursos. Frente a ello, subrayó que el Consejo de Ministros aprobará este martes la «maior oferta histórica» de becas. En cuanto a la sanidad, reprochó al Gobierno de Alfonso Rueda que celebre «reunións que non se concretan en nada» y mantenga «listas de agarda insoportables». Criticó así la «insultante teima da Xunta» sobre la «suposta falla de mir» cuando este curso «deixou cen prazas sen cubrir e mentres o Goberno socialista leva convocado as cinco convocatorias consecutivas máis altas da historia».

En materia de dependencia, denunció el «déficit histórico» de plazas en residencias y aseguró que, aunque entre 2009 y 2020 se crearon 1.250 plazas públicas, fueron 5.552 las plazas privadas. «A diferenza resulta evidente», expuso.

En vivienda, reiteró que el Ejecutivo gallego dejó sin ejecutar más de 400 millones en una década con los que se podrían haber construido 4.000 viviendas públicas. Para luchar contra todo ello, el portavoz del PSdeG aseguró que «a defensa dos servizos públicos será un dos eixos fundamentais da actividade parlamentaria» de su partido.