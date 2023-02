Los letrados insisten en pedir a la ministra de Justicia que tome las riendas para desatascar la huelga

Letrados de la Administración de Justicia manifestándose este viernes en A Coruña para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2022. Cabalar | EFE

Los letrados de la Administración de Justicia, que se encuentran de huelga en toda España desde hace casi un mes, han emplazado a la ministra, Pilar Llop, a que tome las riendas en las negociaciones para poner fin al conflicto. Los convocantes plantean que se fije una reunión para este mismo lunes en la que expongan nuevas fórmulas que puedan desencallar la huelga. El comité de huelga de los letrados asegura que ha trabajado durante todo este fin de semana para buscar alternativas que permitan acabar con el paro, aunque exige condiciones que eviten lo que ellos mismos denominan como «maniobras desplegadas» por el ministerio, consistentes en trasladar al exterior —según denuncian— una imagen falsa de lo que sucedía dentro.

Los letrados defienden que se trata de propuestas que «en ningún caso exceden de las reclamaciones iniciales, ni de las aceptadas por el propio Ministerio de Justicia en abril», aclaran en un comunicado. El comité tiende la mano para seguir hablando, a pesar, dicen, «de los ataques que hemos recibido de diferentes colectivos, y de que se llegue a cuestionar nuestra configuración por el propio secretario general, minando y desprestigiando nuestra profesión por parte de quien es el vértice de la estructura orgánica la Administración de Justicia, y de las declaraciones del secretario de Estado, que llegó a hacer una indecente comparativa con la lacra del terrorismo». Por eso, añaden los letrados, creen necesario que se incorpore a la negociación la propia ministra de Justicia «para que sea ella en primera persona la que asuma la dirección y se encargue de resolver el mayor problema que tiene la Justicia, demostrando que realmente le preocupan los derechos de los ciudadanos españoles». El comité atribuye a la «impericia» del Gobierno el hecho de que el conflicto entre en su quinta semana, una movilización que en Galicia tiene bloqueados los juzgados y paralizados miles de procedimientos.

Una huelga que colapsa la Justicia en Galicia José Manuel Pan

Advertencias

Los convocantes recuerdan que, el pasado jueves, después de 15 horas sentados, no se llegó a ningún avance, y todo concluyó con un cruce de reproches sobre la buena voluntad real de las partes. Los letrados, antes secretarios judiciales, piden una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a ellos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en poblaciones pequeñas. Justicia critica que los letrados hayan rechazado su oferta de incremento retributivo, que beneficiaría, sobre todo, a los que menos cobran. «Esta huelga no es de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos, es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos», dijo el viernes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.