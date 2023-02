Los letrados judiciales exigen negociar con la ministra, pero mantienen la huelga

Letrados judiciales concentrados este lunes en los juzgados de A Coruña.

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han decidido continuar con la huelga indefinida que mantiene paralizados los juzgados y tribunales de toda España desde el pasado 24 de enero. En las asambleas realizadas en las últimas horas han reiterado su «apoyo absoluto» al comité de huelga «como único interlocutor» en la negociación para que el Ministerio de Justicia cumpla los acuerdos firmados en abril del 2022, referentes a la adecuación de sus salarios a las competencias a mayores que asumieron hace 14 años.

Los letrados judiciales entran así en la quinta semana de un conflicto que parece totalmente encallado después de la reunión de 15 horas mantenida la madrugada del pasado viernes en Madrid entre los representantes del Ministerio de Justicia y del comité de huelga de los letrados. Ese encuentro no sirvió para nada pues no hubo ninguna negociación y las partes salieron aun más enfrentadas y cruzándose reproches.

Por ahora, las negociaciones están rotas, aunque los letrados de Justicia mostraron ayer su disposición a mantener una nueva reunión cuanto antes. Pero reclaman que en ese encuentro con el comité de huelga esté presente la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que sea ella la que dirija las negociaciones ya que no consideran válido al interlocutor que han tenido hasta ahora, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Sin embargo, desde el ministerio indicaron ayer que hasta el momento no hay ninguna previsión de que la ministra Llop vaya a estar presente en futuras reuniones que puedan celebrarse con el comité de huelga.

La falta de acuerdo para poner fin a la huelga de letrados presagia un caos judicial José Manuel Pan

Los letrados reconocen que la continuación de la huelga aumentará «de manera alarmante» el número de procedimientos que se van a suspender en los próximos días, al tiempo que también se incrementará el dinero paralizado en los juzgados y que corresponde a indemnizaciones, multas y otros conceptos.

Avisarán a los abogados

Precisamente, ante el alargamiento del paro y a petición del comité de huelga, los letrados de Justicia han decidido comenzar a expedir los mandamientos de pago y transferencias bancarias relativas al pago de pensiones alimenticias a menores y también se celebrarán bodas en los registros civiles. Igualmente, han tomado el acuerdo de avisar con antelación, en la medida de lo posible, a abogados y procuradores para evitar desplazamientos innecesarios a los juzgados y tribunales. Ahora, estos profesionales se enteran del aplazamiento cuando llegan al juzgado con sus clientes. El comité de huelga también expresó en un comunicado su preocupación por los efectos que está causando su paro: «Lamentamos los perjuicios que puede ocasionar esta huelga a los ciudadanos, a los que nos debemos como servidores públicos que somos». Ese mismo sentimiento lo extienden hacia abogados, procuradores y graduados sociales.

En Galicia, la huelga está afectando de lleno a la actividad judicial. Lo decía ayer en Vigo el director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni, quien apostaba por buscar un acuerdo para poner fin al conflicto, informa Alejandro Martínez. «El poder judicial está paralizado y eso está haciendo que no se generen vistas. La cuenta de depósitos y consignaciones también está paralizada y entiendo que debe buscarse una solución», dijo Tronchoni, que considera que el ministerio debe sentarse con los letrados de Justicia y buscar una solución: «Tardaron tres semanas en sentarse y no ha sido suficiente. Lo que tengo que exigir a las partes es que se sienten, negocien y lleguen a una solución».

Indemnizaciones bloqueadas

La actividad judicial permanece prácticamente paralizada ya que la labor de los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) es esencial en juzgados y tribunales y no se mueve un papel sin su supervisión. Los últimos datos apuntan que en Galicia se han suspendido ya más de 6.000 señalamientos (más de 150.000 en España). Eso afecta a juicios, vistas, comparecencias, demandas y miles de trámites de gran repercusión para los ciudadanos. No se notifican sentencias, no se pagan indemnizaciones por despidos y no se tramitan las demandas. Todo está bloqueado.