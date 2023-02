«Tenemos muchos expedientes de menores en riesgo»

La ley del «solo sí es sí» también afecta a la legislación de menores.

—¿De qué manera?

—En los delitos sexuales, la reforma no se armoniza de manera correcta con los principios de la ley penal del menor: proporcionalidad, flexibilidad y no discriminación por edad. El internamiento en régimen cerrado que propone la reforma solo debería aplicarse a la agresión sexual con penetración en donde concurran violencia e intimidación. Es desproporcionado para delitos como el acoso sexual, el abuso sin violencia e intimidación, o el exhibicionismo, pues cuando los comete un adulto no suponen necesariamente el ingreso en una prisión.

—Ustedes también velan por los menores desprotegidos.

—Sí, y en Galicia tenemos muchos expedientes de menores en situación de riesgo. La atención de esos menores corresponde a los servicios sociales municipales, que carecen de medios personales y equipos multidisciplinares. Ahí se produce una discriminación por localización. En las grandes ciudades sí hay esa red de atención primaria, pero en los pequeños municipios no existe. Es algo que deben solucionar las diputaciones, pues la ley les impone el apoyo financiero a los concellos para suplir esos déficits, y no lo están haciendo. Hay mucha diferencia a la hora de tratar esas situaciones de riesgo en función de donde resida el menor.

—¿Cuál es el futuro de esos menores cuando llegan a adultos?

—Es otra preocupación que tenemos los fiscales. Cuando dejan de estar tutelados al cumplir 18 años, en muchos casos salen de los centros de protección sin estar preparados para la vida independiente. Están abocados a la marginación y a la delincuencia. Necesitamos redes sociales de apoyo para tratar de seguir acompañando a esos jóvenes mientras no se reconducen hacia la vida laboral. La Xunta tiene el programa Mentor, pero es selectivo e insuficiente porque solo busca perfiles de menores normalizados, y esos son los menos.