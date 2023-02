Medidas correctas, pero tardías e insuficientes para la atención primaria

Centro de salud de Boiro informando de la ausencia de cuatro médicos el pasado mes de septiembre CARMELA QUEIJEIRO

Es evidente que un médico no puede atender un número ilimitado de pacientes en su jornada asistencial sin que la calidad y la seguridad de su práctica profesional no disminuya exponencialmente. Es evidente, también, que ofrecer contratos estables y más prolongados a los médicos especialistas que terminan su formación facilita su permanencia en el sistema. Y es más que evidente que en los puestos de difícil cobertura es necesario incluir beneficios adicionales: laborales, curriculares y retributivos —yo añadiría que en un contexto de itinerario profesional definido y normativizado—.

Por tanto, toca decir que las medidas anunciadas por el presidente de la Xunta hace una semana van en la dirección correcta. Si bien es una lástima que lleguen muchos años después de lo debido: los colegios médicos, las sociedades científicas, los expertos que elaboraron informes sobre la atención primaria en Galicia llevan más de 10 años proponiéndolas. Sobre todo, porque de haberlas adoptado en tiempo y forma quizás se hubiera evitado, al menos parcialmente, el problemón que ahora tenemos encima. Medidas de pura lógica, pero que, desde la experiencia de tantos anuncios parecidos que nunca llegaron a implementarse, generan más escepticismo que otra cosa en los profesionales de la sanidad pública gallega.

En todo caso, en su letra pequeña vuelven a repetir de nuevo los mismos errores de enfoque y concepto en su desarrollo práctico que las anteriores «reformas» organizativas planteadas por la Consellería de Sanidade: las condiciones para dar respuesta con jornadas complementarias a la demanda no resuelta no pueden tener un patrón único en realidades tan distintas como son las de los cientos de centros de salud gallegos. Hay que dejar de cerrar puertas desde los despachos de servicios centrales y dar, de una vez, la imprescindible flexibilidad a los equipos de primaria —y a los jefes de los mismos— para autogestionar su actividad, con los criterios necesarios de calidad y atención longitudinal a los pacientes. Y hacerlo con la generosidad y la confianza de la que los sanitarios gallegos se han hecho acreedores.

Miles de personas participan en la manifestación por la sanidad pública en Santiago La Voz

Y, en vez de tirar balones fuera, culpando al Gobierno central por no activar la máquina de producir aceleradamente médicos de familia y pediatras como churros —con el mantra autoindulgente de que el problema es «que faltan especialistas»—, tocaría reconocer las dilaciones y la falta de perspectiva de los sucesivos gobiernos de Galicia en los últimos años y buscar, desde un diagnóstico compartido exento de argumentarios partidistas, los mejores caminos para frenar la creciente deriva del sistema sanitario público en nuestra comunidad.

Sabiendo, además, como bien saben, que la capacidad docente para formar especialistas no es infinita, más bien está ahora en el límite de sus posibilidades (los coordinadores y jefes de docencia ya se lo han hecho saber). El sistema mir, para conservar su necesaria calidad, no permite ampliar el número de residentes con el único criterio de necesidad coyuntural, que además solo resolvería los relevos dentro de 4-5 años. No caben los atajos apresurados. Es preciso mantener el rigor y la excelencia que caracterizan nuestro modelo de formación de médicos especialistas. Y disponer de tutores suficientes: las últimas medidas anunciadas para incentivar su existencia son poco menos que pírricas. De nuevo tomadas con mirada de corto recorrido.

Hay muchos asuntos pendientes en la primaria: recuperar los equipos asistenciales, dotarles de autonomía de gestión, redistribuir los recursos humanos según las cargas asistenciales, mayor financiación, fórmulas para afrontar ordenadamente la «demanda bloqueante», recuperar las direcciones de atención primaria… Y cada vez menos tiempo para hacerlo.

José Luis Jiménez es vicepresidente del Colegio de Médicos de Ourense.