Formoso reúne a los representantes del PSdeG en Madrid: «Seremos leais co partido a nivel federal, pero nunca por riba dos intereses de Galicia»

«Facemos moito fincapé nestas reunións de que somos unha formación política galeguista», subrayó Valentín González Formoso durante un breve receso en la comisión interparlamentaria del PSdeG para atender a los medios. En una sala anexa esperaban los 16 representantes de los socialistas gallegos en el Senado y el Congreso, junto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. Es la primera cumbre de este tipo que se celebra en el 2023, tras la organizada el pasado mes de septiembre para la apertura del nuevo curso político y del período de sesiones en el Parlamento. En esta ocasión, el secretario xeral solo congregó a los representantes en Madrid para «fiscalizar e dinamizar a execución do orzamento do Estado para con Galicia». «A miña primeira conversa con Pedro Sánchez versou sobre isto: que o noso papel ía pasar por ser leais co partido a nivel federal, pero nunca deixar de selo co país que nos elixiu como representantes», expuso.

Formoso vuelve así a reforzar su perfil reivindicativo frente a Madrid, como ya había hecho hace un par de semanas durante una visita a A Mariña con alcaldes de la comarca para reclamar al Ministerio de Transportes que acelerase la ejecución de la autovía A-74. «Somos conscientes de que quen nos coloca aquí son os galegos e galegas. O que defendemos por riba de todo son os seus intereses, dunha forma leal e intelixente co partido a nivel federal e coas institucións do Estado, pero en calquer caso, nunca por riba dos que teñen os galegos e galegas», indicó el secretario xeral, que enumeró varias actuaciones clave sobre las que harán seguimiento los representantes del PSdeG en las Cortes.

Formoso también dirige sus críticas al Gobierno central y pide pasar «das palabras aos feitos» en A Mariña M.Varela

Se refirió así a la llegada de los trenes Avril para completar la alta velocidad ferroviaria en Galicia «máis alá de Ourense», la finalización de la A-54 entre Lugo y Santiago, la conexión de alta tensión en la factoría de Stellantis en Vigo, el dominio público marítimo-terrestre o el PERTE «flexible» para la automoción. Habló también de las actuaciones previstas en Ferrol dirigidas a dinamizar su economía y crear empleo, con una inversión en la comarca que superará los 6.000 millones de euros para la construcción de cinco fragatas e infraestructuras portuarias. Todo ello está recogido en los Presupuestos de este año, pero Formoso advirtió sobre la necesidad de «fiscalizar» estas acciones para «defender os intereses de Galicia no Congreso e Senado», manifestó junto al coordinador de los representantes del PSdeG en las Cortes, César Mogo.

«O Orzamento ten unha vida que se marchita o 31 de decembro. Detrás de cada partida hai unha persoa con nomes e apelidos cunha esperanza por esa execución», expresó el líder de los socialistas gallegos. Esas actuaciones, añadió, se traducen en «postos de traballo, en axuda a dependencia, subida das pensións, unha mellor infraestrutura», enumeró Formoso, que recordó el presupuesto «histórico» destinado a Galicia, después de que el Estado aumentase en 1.054 millones de euros su aportación. «Son moitas as partidas e necesitan un seguimento, unha coordinación, unha dinamización e, sobe todo, transladarlle a cidadanía galega que hai dezaseis persoas en Madrid que velan polos seus intereses, concretándose cada ano nun orzamento pensado para Galicia, pero que necesita ser concretado cada día», apuntó.

El secretario xeral afirmó que los representantes en el Congreso y Senado fueron elegidos para «pelexar por máis, pero dende o sentido común», advirtiendo de que «non hai críticas serias ou solventes na sociedade galega que teñan que ver coa falla de compromiso por parte do Estado», en una referencia velada a la Xunta.