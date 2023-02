Los colegios médicos exigen al Sergas que retire ya el plan XIDE o acudirán a los tribunales

Centro de salud de Acea de Ama, en Culleredo, en donde está implantado el XIDE EDUARDO PEREZ

Este mismo viernes la Consellería de Sanidade anunció que intensifica la formación de su personal para ampliar el plan XIDE a todos los centros de salud de Galicia. Este programa, que mediante un algoritmo permite al personal no sanitario orientar a los pacientes hacia el profesional sanitario que debe atenderlo, funciona en el 75 % de los ambulatorios gallegos y la intención de la Xunta es ampliarlo a todos. Pero enfrente se ha encontrado a los colegios médicos, que llevan meses cuestionando este modelo y ahora han exigido formalmente que se retire de forma inmediata o emprenderán las oportunas acciones legales.

Lo cierto es que el Consello Galego de Colexios Médicos envió el 29 de diciembre un escrito avalado por un estudio realizado por once facultativos de primaria y un asesor jurídico en el que se rebatía el XIDE. Más de dos meses después no han tenido respuesta de la Consellería «ni acuse de recibo».

En este informe se concluye que este programa sí es un sistema de triaje pese a que la Xunta lo niega, lo que desnaturaliza la atención primaria. Arrebata a los profesionales el control de su agenda diaria, empuja al personal de servicios generales (no sanitario) a rebasar sus competencias profesionales, no está avalado por evidencia científica, se llevó a cabo un «inadmisible» déficit de transparencia para ponerlo en marcha, no aclara quién será el responsable si hay un error en la clasificación de la demanda y además no es eficaz. En este sentido el estudio alude a los datos del centro de salud de Monforte que concluyen que el XIDE aumenta la demanda urgente, pasado de un 14 a un 30 % de las consultas.

El triaje, insisten los médicos, en todo caso tendría que hacerlo personal sanitario y reclaman al Sergas que se publiquen los algoritmos que se utilizan para clasificar a los pacientes «para su evaluación por la comunidad científica gallega».