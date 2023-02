Una víctima del Alvia en el juicio: «No puedo tener espejos. Sería recordarlo todos los días»

Sala de vistas del juicio del Alvia, en la Ciudad de la Cultura de Santiago Sandra Alonso

Las historias de las víctimas del accidente del Alvia atraviesan casi todos los cauces del dolor soportable. Este miércoles, en la sesión del juicio del Alvia, un hombre joven que trabajaba de guardia civil, y por tanto tuvo que ver cosas duras por su carrera profesional, reconoció que lo que se encontró una vez descarrilado el tren superó todo lo imaginable. Ese recuerdo permanece ahí como una losa, como demostró este testigo, incapaz de parar de llorar durante buena parte de su declaración. A preguntas de los abogados de la aseguradora, interesados a menudo en demostrar que las víctimas ya se han recuperado, suscitó una respuesta comprensiblemente vehemente por parte del afectado. «¿Qué me está diciendo que estoy curado? No, no estoy curado. Pero no voy al psicólogo. Aquí no hay nadie curado», le dijo al abogado de Allianz.

El deseo de recuperar la vida anterior al accidente, que causó 80 muertos y 145 heridos, es común a casi todos los comparecientes. «Quería recuperar mi vida antes del día 24 [de julio del 2013]. No estás preparado para esto. Una vez que te pasa eres consciente de que te puede pasar cualquier cosa». Esta testigo se refería a que antes del accidente todos esos percances parecen sucesos lejanos que les ocurren a otros. Pero cuando se vive una tragedia así en primera persona es habitual vivir sobresaltado pensando que puede volver a ocurrir. De ahí la resistencia de las víctimas a viajar en cualquier medio de transporte. De ahí las dificultades para dormir.

El testimonio más dramático fue el de una mujer que sufrió graves heridas que aún son visibles en su rostro. Los espejos han desaparecido de su casa. «No puedo tener espejos porque verlo es recordarlo todos los días de mi vida», dijo. El tiempo que tardaron en rescatarla fue «como una vida» para ella. «Me estaba muriendo», dijo.

Volvieron a surgir en la sala referencias al «silencio de la muerte», a gritos que eran cada vez más tenues, que se iban apagando. Una madre lamentaba que su hija, después de sufrir el accidente, no quería ir a trabajar ni salir de casa. «No había manera», dijo, describiendo cómo había perdido totalmente su vida social.

Algunas víctimas se sintieron juzgadas por los médicos, en algunos casos muy interesados en que volvieran a trabajar. «El médico me dijo que acaba de atender a un chico que se rompió una pierna jugando al fútbol y que yo estaba mejor que él». En otros casos se reincorporaron prematuramente al trabajo, solo con el objetivo de recuperar una vida normal y pensar lo menos posible en lo que había ocurrido. Pero la vida normal es un anhelo imposible para muchos.