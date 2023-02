La Xunta reclamará al Gobierno que proceda a desalojar inmuebles okupados en 24 horas

Edificio de Vigo donde apareció muerto un okupa Oscar Vázquez

El Parlamento aprobó este viernes una proposición no de ley presentada por el PP para que la Xunta exija al Gobierno que endurezca las penas contra la ocupación ilegal de viviendas. La diputada popular Freire Vázquez acusó al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de pretender «normalizar» el delito, que, según señaló, «vai en aumento» en Galicia al producirse una okupación «cada dous días». La parlamentaria advirtió además de que «un okupa non é desafiuzado, é desaloxado».

El Gobierno gallego pedirá así que se modifiquen los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de una vivienda, «especialmente no caso de mafias», y recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. También reclamará incluir nuevas medidas procesuales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «mellorar a protección das persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias ou posuidoras lexítimas dunha vivenda ou inmoble co obxectivo de recuperar a plena posesión dunha vivenda ou parte dela, sempre que se viran privados da mesma sen o seu consentimento», lo que implicaría proceder al desalojo del inmueble por parte de la Policía en 24 horas, sea o no una situación de flagrante delito.

Según defendió Freire, la inciativa recoge «cambios normativos que pide toda a sociedade», dijo, y se refirió a un informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) que cifraba en 600 viviendas las okupadas en Galicia, con un incremento del 15,3 % respecto del año anterior.

El socialista Eduardo Ojea expuso que menos del 1 % de las ocupaciones ilegales de viviendas que se producen en toda España son en Galicia, y acusó al PP de «intensificar unha campaña» para «facer crer á opinión pública que existe un problema agudo de ocupación na nosa comunidade autónoma, xerando alarma social». Por su parte, Paulo Ríos, del BNG, acusó a los populares de pretender, «unha vez máis, construír un relato para facerlle oposición ao Goberno central».