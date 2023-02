Afectados por la suspensión de un juicio en Lugo: «Es injusto. Llevábamos muchos meses esperando»

Vista de la fachada del edificio de los juzgados de Lugo. ALBERTO LÓPEZ

En Lugo hay quien ha llegado a remover cielo y tierra para poder acudir a un juicio que finalmente no llegó a celebrarse debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Es lo que le ha ocurrido a un matrimonio lucense que prefiere no dar su nombre ni revelar su rostro, ya que sigue inmerso en un procedimiento judicial que ya debería haber terminado si no fuese por el paro de los letrados.

La semana pasada, este matrimonio tenía un juicio en el que la mujer figuraba como denunciante. La cuestión a juzgar era que la compañía aseguradora de su trabajo no quería pagarle el 100 % de la indemnización que le correspondería, según ella, por encontrarse en situación de incapacidad temporal. «Mi mujer tuvo un accidente de tráfico al salir del trabajo y le dieron una baja médica. La aseguradora no quiere pagar lo que debe, según dicen, porque volvió a trabajar antes de lo que debía, algo que no es cierto», según explica el esposo.

Sin embargo, al propio juicio se le añadió un problema. «La vista se tenía que celebrar a las diez de la mañana. Pues, a las nueve nos avisaron por teléfono para decirnos que el juicio tenía que suspenderse debido a la huelga. Nos pareció muy injusto por nosotros, pero sobre todo por los testigos que hicieron un esfuerzo para venir al juicio», cuenta el afectado.

Días de trabajo perdidos

Y es que, según él, alguna de las personas que debían comparecer en la sesión llegó hasta Lugo desde otros puntos de España o tuvieron que dejar su negocio durante unas horas para ir al juzgado. «Ya íbamos a perder una mañana, pero debido a la huelga tendremos que perder otra mañana más, y ya llevábamos varios meses esperando», se lamenta esta víctima de los efectos del paro judicial en Galicia