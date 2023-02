Los letrados judiciales se reúnen con el ministerio y después decidirán si continúan en huelga

Letrados judiciales en huelga se manifestaron este miércoles en A Coruña ante la sede de la Delegación del Gobierno. M. Dylan | EUROPAPRESS

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que están en huelga desde el pasado 24 de enero decidirán este jueves si mantienen el paro indefinido o vuelven al trabajo. La decisión se tomará en función de lo que ocurra en la reunión convocada por el Ministerio de Justicia para abordar las reclamaciones de los letrados y tratar de poner fin al conflicto.

Los letrados en huelga estiman que se han suspendido más de 150.000 señalamientos en el conjunto de España, más de 6.000 en Galicia. El paro obligó a aplazar juicios, comparecencias, declaraciones y otros procedimientos judiciales, lo que mantiene bloqueada la actividad en la mayoría de los juzgados y tribunales. También están paralizados en Galicia más de 5.000 millones de euros correspondientes a indemnizaciones, multas y otros pagos que no se están tramitando porque de la gestión de ese dinero se encargan los LAJ.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguróeste miércoles en el Congreso que está abierta «a un diálogo honesto con los letrados», aunque precisó que «es uno de los cuerpos que mayor subida retributiva ha tenido en esta legislatura». Mientras, su número dos y secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, reiteró su rechazo a la denominada cláusula de enganche reivindicada por los LAJ. «Ellos son letrados de la Administración de Justicia, no son jueces ni fiscales y, por lo tanto, no pueden cobrar lo que cobran jueces y fiscales», afirmó Rodríguez, que se mostró dispuesto a negociar: «A lo largo del 2022 nos hemos reunido en 35 ocasiones en las que nos han presentado once reivindicaciones, de las que hemos aceptado diez». Y añadió que entre ellas está «su incremento salarial, que este año va a rozar el 15 %».

«Que termine cuanto antes»

El secretario de Estado aseguró que acude a la reunión de hoy «con la intención de que acabe esta huelga». Los letrados judiciales han anunciado que van a la reunión con ánimo de acercar posturas y que el paro «termine cuanto antes». Fernando Santiso, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, dijo ayer en A Coruña que «el acuerdo es fácil» y se remitió a lo pactado el pasado mes de abril en respuesta a sus demandas.