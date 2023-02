Acuerdo de Xunta y colegios médicos para compatibilizar pública y privada

El equipo de cirugía cardíaca infantil del Chuac, en una imagen de archivo. CÉSAR QUIAN

El Consello Galego de Colexios Médicos y la Xunta de Galicia han llegado a un acuerdo para aplicar la ley de incompatibilidades de forma menos restrictiva a los facultativos que trabajen en la sanidad pública y privada. Sanidade trasladó en una reunión celebrada este martes a los colegios la versión definitiva de la instrucción que regula esta compatibilidad y estos se mostraron conformes con un texto que pretende acabar con las penalizaciones a los profesionales que trabajan en ambos sectores.

Antes del encuentro, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, adelantó que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero del 2023. Pero ¿cómo cambiará en la práctica este modelo? Para los médicos, de ninguna manera. Seguirán solicitando a Función Pública, que depende de la Consellería de Facenda, esta compatibilidad. Un facultativo del Sergas que quiera trabajar en el ámbito privado debe cumplir dos requisitos: tener concedida la compatibilidad y renunciar al cobro del complemento específico. Lo que cambia es la interpretación que la Xunta hace de la ley, y que se aclara en esta instrucción. Y esta interpretación es que un médico puede trabajar en un centro privado, aunque sea concertado, siempre que no participe en ningún proceso concertado. ¿Qué ocurría hasta ahora? «Que interpretaban que un hospital concertado era de la red pública a todos los efectos», explica el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán. Es decir, aunque la Xunta solo tuviese concertadas cirugías de varices, por ejemplo, a un oftalmólogo se le negaba también la compatibilidad. Los colegios médicos están satisfechos con este cambio y así lo manifestaron en la reunión. Al encuentro asistieron los representantes de A Coruña, Ourense y Lugo, ya que este último, Eduardo Iglesias, es además el presidente del Consello Galego. Quien no fue es el presidente del colegio médico de Pontevedra, Isidro Lago, que hace un par de meses rompió relaciones con la Consellería de Sanidade.

Falta de especialistas

La aplicación que se hacía hasta ahora de la ley de incompatibilidades creaba un problema tanto en los hospitales públicos como en los privados por la carencia de especialistas que hay en España. Por un lado, la sanidad privada necesita médicos que hasta ahora no encontraba, y por otro, el Sergas ha visto cómo algunos de sus médicos dejaban la sanidad pública por la dificultad para combinar ambos trabajos.

Otro tema diferente es el cobro o no del complemento específico. Los sindicatos médicos piden que se extienda a todos los profesionales y el conselleiro de Sanidade afirmó que a partir del segundo semestre del año se crearán grupos de trabajo para abordar este tema. No obstante, negó que solo Galicia y Asturias quitasen este plus a los facultativos cuando comienzan a compaginar pública y privada. «Asturias e Navarra non o teñen e outras autonomías contan con outro tipo de complemento, son modelos diferentes», indicó en un acto en Santiago antes de la reunión con el Consello de Médicos.

En un principio, la Xunta señaló que más de 700 facultativos compaginan la sanidad pública con la privada, aunque en la última reunión con los sindicatos médicos se limitó esta cifra a 630, que son los que no reciben este plus, de casi 900 euros brutos al mes. El argumento de los representantes de los trabajadores es que este complemento engloba varios conceptos, entre ellos la peligrosidad o nocturnidad, y que a igual trabajo, igual salario.

Movilizaciones

Mientras la consellería llega a un acuerdo con los médicos para flexibilizar la norma sobre las incompatibilidades, colean todavía las reacciones a la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado domingo en Santiago. En este sentido, García Comesaña defendió el derecho de los asistentes a manifestarse, pero recordó que la causa de las movilizaciones es la misma en todas las comunidades, «a falta de profesionais, temos un grave problema de falta de profesionais, non podemos substituír os médicos de familia porque non formamos aos necesarios». El conselleiro volvió así a culpar al Gobierno central por no modificar el sistema de acreditación de plazas mir: «Pedímoslle ao ministerio que nos deixe formar a máis médicos mir e que polo tanto rectifique a proposta que acaba de presentar e que vai facer que o número de prazas mir diminúa con eses criterios».

Las comunidades abren una batalla para fichar a los médicos disponibles E. Álvarez

Rueda responderá sobre la manifestación por la sanidad

Una vez más, los problemas de la sanidad pública centrarán las preguntas de la oposición al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. En esta ocasión, Rueda tendrá que responder sobre la multitudinaria manifestación en defensa del sistema sanitario público que se celebró el pasado domingo en Santiago. Una marcha que el BNG considera un «clamor social», ante el que quiere que Rueda «dea a cara».