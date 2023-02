Más de 39.000 personas se han beneficiado de las tres ediciones del bono turístico gallego

PABLO ROMEU

Un total de 39.051 personas resultaron beneficiarias del Bono Turístico #QuedamosEnGalicia puesto en marcha por la Xunta y el sector, si se suman las tres ediciones realizadas hasta este momento. La cifra la dio la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que este miércoles compareció ante la Comisión Sexta de Parlamento para hacer balance de la iniciativa.

Solo en el 2022 se recibieron 25.150 solicitudes, y finalmente hubo 7.423 beneficiarios, que hicieron un consumo de más de tres millones de euros. Hubo cerca de un millar de establecimientos adheridos, con los hoteles de cuatro estrellas como los mayoritariamente escogidos. Por provincias, el uso de bonos, que tenían que emplearse fuera de los meses de verano fue el siguiente: Pontevedra (42 %), A Coruña (24 %), Lugo (20 %) y Ourense (12 %). El hotel Augusta de Sanxenxo fue el que tuvo mayor demanda, con 400 operaciones. Asimismo, se quedaron sin consumir más de 110.000 euros, sobre lo que hubo 138 peticiones de devolución por valor de unos 34.000 euros.

En cuanto a la primera edición de este bono, la del 2020, destinada sanitarios por la pandemia, la Xunta aportó cinco millones --con tarjetas de 250 euros-- y hubo 19.808 beneficiarios. Ya en el 2021, se abrió esta ayuda a toda la ciudadanía, con más de 12.000 beneficiarios, si bien la aportación de la Xunta bajó a 3,5 millones, porque las estancias pasaron a estar cofinanciadas por los solicitantes.

Castro consideró que el bono, puesto en marcha para impulsar la reactivación del sector turístico gallego e incentivar a los gallegos a consumir este tipo de productos, marcó «un punto de inflexión» en el impulso del sector y en la recuperación económica, dado el gran número de empresas adheridas y de personas beneficiadas. También estimó cumplido el objetivo de contribuir a desestacionalizar la actividad turística, al promover el uso fuera de los meses de verano, pues en la última edición no estuvo activa la tarjeta entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.

La representante del Gobierno gallego definió el bono turístico como un «exemplo de innovación» para la reactivación del sector en la etapa postcovid, y como un incentivo turístico que fue copiado después por otras comunidades autónomas. Y volvió a mostrar su satisfacción por el «éxito» que suponen las cifras turísticas gallegas del 2022.

Nuevo Bono Xacobeo Xove

A la vista de esta iniciativa «exitosa», Castro avanzó que su departamento trabaja en otro producto similar enfocado a la franja de edad comprendida entre los 18 y 30 años denominado Bono Xacobeo Xove para bonificar las estancias en alojamientos del Camino durante primavera, otoño e invierno.

En la que previsiblemente será una de sus últimas comparecencias parlamentarias, pues Nava Castro será candidata a la alcaldía de Ponteareas por el PP, la alto cargo criticó el reparto de los fondos europeos Next Generation, asegurando que no fue todo lo beneficioso que podría resultar y que «perxudicou» a la comunidad autónoma gallega.

En su intervención defendió que la autonomía gallega tiene competencias en materia de turismo, y que, por ese motivo, los fondos provenientes de Europa debería recibirlos la comunidad de forma directa y no a través del Gobierno central.

«Os fondos Next Genaration deberían vir directamente a nós, reivindico o que merecemos», afirmó la responsable autonómica de Turismo, que cree que Galicia salió perjudicada con la «estratexia» seguida por el Gobierno para el reparto de esas ayudas.

Respuesta de la oposición

En el turno de intervenciones, la diputada socialista Leticia Gallego reconoció las buenas cifras del sector del turismo en Galicia, si bien defendió que esa recuperación fue posible «gracias a todas as administracións, non é mérito só da Xunta; o que ocorreu en Galicia é o mesmo que aconteceu en España». Y aseguró que el Gobierno gallego dejó sin ejecutar la legislatura pasada 16 millones de euros en el programa de Turismo, afirmando, además, que en este ejercicio «van polo mesmo camiño» porque en la primera mitad del año solo ejecutaron el 14 % del programa Promoción do Turismo.

Sobre el bono turístico, Gallego se quejó de que en su tramitación «quedaron fóra centos de persoas» por las incidencias en el sistema digital de gestión, y trasladó una queja de parte del sector que, aseguró, rechaza que se puedan realizar reservas desde las plataformas no domiciliadas en Galicia y que no pagan sus impuestos en la comunidad autónoma.

Acerca de la desestacionalización en el sector turístico, Gallego se refirió al alumbrado navideño de Vigo. «Espero que algún día recoñezan as magníficas cifras de turistas desta cidade en Nadal, porque é o acontecemento que máis contribúe á desestacionalizacion do turismo en Galicia», indicó.

El diputado del BNG Daniel Pérez reconoció también el éxito del bono turístico. Dijo que «é un bo produto» para incentivar el sector, pero recordó que ya ha habido antecedentes del mismo tipo en algún municipio gallego.

El nacionalista se quejó de que los habitantes del rural fueron los más perjudicados para acceder al bono turístico debido a la deficiencia de la cobertura de internet, y dijo que en la primera convocatoria hubo quejas por la cuantía de 250 euros destinada al personal sanitario, porque, a su juicio, se trató de «acalar as protestas» por el «colapso» de la atención primaria.

Daniel Pérez propuso también «acabar coa idea xacobeocentrista» que, afirmó, «parece asentada en Galicia».