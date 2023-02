Alfonso Rueda: «Hay una intención clara del Gobierno de perjudicar a Galicia porque así se cree que se daña a Feijoo»

Alfonso Rueda durante su intervención. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

A casi cien días de que comiencen las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el presidente gallego, Fernando Rueda, cargó contra el Gobierno este martes y aseguró que el objetivo de Pedro Sánchez es desgastar a Galicia para perjudicar a Alberto Núñez Feijoo. «La actitud del PSOE llama al choque constantemente y hay una intención clara del Gobierno de perjudicar a Galicia porque así se cree que se daña a Alberto Núñez Feijoo», dijo Rueda.

En un desayuno informativo organizado por El Debate, Rueda puso en cuestión que los partidos de la izquierda gallega continuaran con la configuración de alcaldías basadas en pactos y no en mayorías, a la estela del deseo del presidente del PP, también presente en el acto, de lograr victorias por mayorías absolutas. Así se refirió al asunto: «Las reglas del juego no son las mismas para todos. En la ciudad de Ferrol, por un puñado de votos, no tenemos la alcaldía. Nosotros no gobernamos si no tenemos mayoría absoluta, aunque sea por 150 o 200 votos, pero ha triunfado quien tiene cinco o seis concejales y pactan con otros», reafirmó.

De hecho, el presidente de Galicia reivindicó que las mayorías han dotado a Galicia de una gran estabilidad y que en las próximas municipales conseguirán no solo mantener las alcaldías que ganó el PP en las pasadas municipales, sino que aumentarán porque, según el dirigente, los gallegos confían en la estabilidad del Partido Popular. «Aquí no existen ni Podemos, ni Ciudadanos ni Vox. Estos últimos de hecho no tienen ni un concejal. Somos un territorio estable y los números nos dan tranquilidad», aseguró Rueda.

Falta de interés del Gobierno

Fernando Rueda se mostró crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que los fondos Next Generation europeos no han sido gestionados con equidad y que, de hecho, el reparto desigual ha perjudicado enormemente a la comunidad autónoma.

«Tenemos más de 20.000 millones de euros sin movilizar y las empresas no van a esperar eternamente. Los fondos vienen condicionados con requisitos casi imposibles de cumplir y esa poca movilización de fondo provoca que el Gobierno sea el Ejecutivo del Hortelano: ni gasta ni deja que gastemos los demás», criticó Rueda sobre la infrafinanciación de los proyectos de Galicia que requerían de estos fondos.

Como ejemplos, criticó que la fábrica de Stellantis se quedara fuera de los PERTE del automóvil y que el proyecto de Altri que pasa por Palas de Rei lleve casi un año y medio «intentando concretar la ayuda que recibe» y que no haya llegado ninguna noticia por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Sanidad y redes ferroviarias

Respecto a la situación de los servicios públicos de salud y ferrocarril, Rueda advirtió que se trata de una estrategia del Partido Socialista y aseguró que las manifestaciones en Galicia por los servicios de atención primaria, «con todo el respeto a los manifestantes, que tienen su derecho a protestar», tiene un gran impulso político detrás y enfatizó que la falta de médicos es común a toda España.

El presidente regional advirtió además que, para atender a la necesidad de crear más plazas MIR y una especialización de Urgencias, acudió a Pedro Sánchez y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, obteniendo la misma respuesta de ambos: «Es complicado», citó Rueda. «Llego a pensar que algo tiene que pasar para que el Gobierno y el ministerio se nieguen a tomar cartas en el asunto. La inactividad y la postura de tertuliano que mantienen tiene que ver con desgastar al Partido Popular. No tenemos acuerdos con el Gobierno central y los necesitamos».

Y a lo que respecta a la red ferroviaria, Rueda criticó que el Ejecutivo prometiera terminar tramos de la Alta Velocidad a distintas ciudades gallegas, pero que tras varios retrasos, aún no se han recibido novedades y en los Presupuestos Generales «solo hay 30.600 euros» para otros proyectos como la conexión de Vigo con Portugal. «Galicia está de moda. Se come muy bien, somos buena gente, pero queremos estar de moda por otras razones», citó Rueda recordando las buenas cifras del 2022 en turismo.

De hecho, alabó las negociaciones con Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León, PP) y Adrián Barbón (Asturias, PSOE) para trazar un corredor atlántico de mercancías como ejemplo de que a nivel territorial no haya impedimentos a las negociaciones entre conservadores y socialistas y que, sin embargo, a nivel estatal la puerta de Moncloa esté cerrada a Feijoo. «El cambio tiene que venir por un relevo de Gobierno de mano de Feijoo para poner un poco de cordura», sentenció.

El presidente de Galicia criticó además que en la reunión de los líderes territoriales para dicho corredor se enteraran de la conformación de un comisionado para la gestión de la ruta por los medios de comunicación y no por el Gobierno. «Son casi 8.000 millones de euros en inversión con empresarios que tienen relaciones comerciales con Galicia y que son conscientes de la importancia de la logísitca con nuestro territorio», comentó Rueda.