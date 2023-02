El sindicato O´Mega descarta convocar una huelga de médicos en Galicia

Ambulancias en el servicio de urgencias del CHUS, el pasado 31 de octubre XOAN A. SOLER

El sindicato médico O´Mega ha llevado a cabo una serie de asambleas en los hospitales gallegos para testar la respuesta de los facultativos a una posible convocatoria de huelga. El principal motivo es presionar a la Xunta de Galicia para que todos los profesionales cobren el complemento específico, que actualmente se limita a los que trabajan exclusivamente en el sector público. Rematadas las reuniones, O´Mega ha decidido que no habrá convocatoria de paro, «pretendemos que la huelga sea eficaz, no un canto al sol», indica su secretario general, Manuel Rodríguez.

Aunque alguna de las asambleas, como las celebradas en A Coruña, Lugo o Santiago, tuvieron una participación reseñable, en otras como las de Pontevedra y Vigo la asistencia fue baja. El sindicato remitió una encuesta a los médicos y solo 258 respondieron. Pese a que la respuesta fue mayoritaria a favor de las movilizaciones el número no fue significativo.

La organización sindical considera por lo tanto que con estas cifras no van a llevar a cabo una convocatoria. Hace meses recabaron firmas para exigir que se extienda a todos los médicos este plus y en ese caso la respuesta había sido más elevada, con más de 700 firmas de médicos a favor de esta medida. Según el Servizo Galego de Saúde hay 630 facultativos en el servicio público que no cobran el complemento por compaginar su trabajo en un centro público con la actividad privada.

La Consellería de Sanidade se comprometió a abordar este complemento en el segundo semestre del año, y lo que sí está negociando con los colegios médicos es que no haya penalizaciones para los que compatibilizan pública y privada.