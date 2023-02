Más inglés, más flexibilidad y reconocimiento para la nueva formación profesional

Imagen de archivo de alumnas del ciclo de Anatomía Patolóxica en la escuela de Enfermería de Povisa, en Vigo M.MORALEJO

El Ministerio de Educación y FP presentará este jueves al Consejo Escolar del Estado su decreto de ordenación de la FP, en el que se determina la organización de la etapa. En un primer vistazo al documento, que todavía tiene categoría de borrador, se destaca el peso que se le da al inglés, la flexibilidad en la creación de itinerarios y para el mantenimiento del estudiante en el aula y el reconocimiento de saberes entre esta etapa y la universidad, un asunto este que pedía la Xunta de Galicia.

Estas son algunas de las novedades que incluye el borrador del decreto:

Flexibilidad

Esencia. Es una de las esencias del decreto, al igual que ocurrió con la ley de FP y con la propia Lomloe. Hay que buscar soluciones flexibles porque la idea es que los trabajadores estén en permanente formación continua.

Horarios compactos. Si es necesario, las clases se pueden concentrar en un día de la semana.

Itinerarios integrados. La idea es unificar estudios para facilitarlos, al estilo de los doble grados de la universidad, pero en este caso hasta con diferentes niveles. El más interesante es posiblemente el pensado para alumnos en riesgo de exclusión, para quienes se pueden diseñar itinerarios personalizados de ciclos de FP básica y uno de grado medio en cuatro años, con el fin de garantizarles el empleo y evitar el abandono escolar temprano. Pero también hay se pueden diseñar itinerarios de otro tipo: un grado medio o superior con su máster, o dobles titulaciones de grados medios y superiores (en Galicia ya las hay, tipo Cocina-Restauración o dos ciclos de los Informática).

Oferta modular. Ya existe, pero ahora se amplía. Cualquier persona pueda cursar una o varias asignaturas pertenecientes al certificado de profesionalidad, los grados básico, medio y superior, y hasta los cursos de especialización (másteres).

Abrir la puerta al profesorado

Sin titulación. Cuando aún no se ha resuelto qué va a pasar con los profesores técnicos de FP que no tienen titulación universitaria, el decreto incluye otra figura docente: personas cualificadas o expertas sin necesidad de titulación. Estos podrán impartir puedan impartir clases, aunque solo cuando no haya profesores funcionarios ni interinos; se pueden contratar en régimen laboral y a completo o parcial para facilitar que sigan con su trabajo.

Los jubilados, también. Un jubilado que quiera seguir vinculado al instituto podrá hacerlo. Será a través de la figura del experto sénior docente y su función será ejercer de mentor de nuevos profesores en los módulos profesionales en los que tenía atribución docente; también podrá apoyar el aprendizaje. Eso sí, no podrá cobrar por esta participación ni podrá cubrir ningún puesto de trabajo.

Inglés

El técnico, obligatorio. Establece por primera vez que todos los alumnos de FP de grado medio y superior aprendan inglés técnico. En Galicia hay unos 30 ciclos que ya lo incluyen, bien como lengua extranjera (generalista) o simplemente técnico. En Galicia, además, hay 78 titulaciones (ciclos específicos en centro concretos) que son plurilingües, es decir, usan el inglés en materias no lingüísticas.

Un coordinador. El objetivo es que los centros tengan un responsable de internacionalización, porque el objetivo es participar cada vez más en programas internacionales.

Doble titulación. Los ciclos de grado básico, medio o superior pueden incluir el currículo de otro país. Será una «doble titulación internacional de FP», al estilo del Bachibac (el bachillerato hispanofrancés).

Reconocimiento de la formación

De ida, y de vuelta. En la actualidad en Galicia, una persona que termina una FP de grado superior puede entrar directamente en la universidad (sin selectividad) y ver convalidados créditos de una carrera. No ocurre con todas y no al mismo nivel, pero es relativamente habitual un reconocimiento de 30 créditos en estudios similares. Pero lo que no hay es el camino inverso: un titulado universitario que quiera hacer una FP superior tiene que cursarla íntegramente, no hay una pasarela en sentido opuesto. Desde la Consellería de Educación se ha pedido con frecuencia que se ajuste este desequilibrio, y en el decreto ya se incluye.

Más ámbitos comunes

Tutores. En los centros habrá tutores de FP dual y un coordinador del servicio de orientación profesional, emprendimiento y acreditación de competencias profesionales, pero solo si no hay un departamento de orientación en el centro.

Digitalización. Todos los alumnos estudiarán Digitalización, Sostenibilidad aplicada al sistema productivo e Itinerario personal para la empleabilidad (en Galicia existe el módulo de Formación e Orientación Laboral, FOL).

Materias optativas. Es una novedad interesante. Se podrá profundizar en las nuevas asignaturas y las comunidades autónomas podrán diseñar módulos según su interés. Incluso se podrán convalidar estas materias optativas con cursos recibidos en la empresa (en el caso de trabajadores).