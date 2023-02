Educación apuesta por reforzar la FP del sector maderero

Taller de madera en el CIFP Politécnico de Santiago. Al fondo, una casa construida con madera XOAN A. SOLER

El Plan Conecta FP de la Xunta tiene como objetivo potenciar con más plazas formativas los ciclos que tienen más demanda en el mundo laboral. Y el primero que se ha dado a conocer es el de la familia de la madera, que ha pasado en diez años de 600 alumnos a más de 2.000, que son insuficientes para atender las necesidades de un sector en crecimiento. Y es que la construcción sostenible y el peso de Galicia en el sector del contract (el amueblamiento y decoración de tiendas, hoteles y viviendas) no hacen más crecer y exigen profesionales cualificados.

Los conselleiros de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y do Medio Rural, José González, así como el presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites, inauguraron este lunes el primer encuentro Xunta-empresas celebrado en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Politécnico de Santiago.

Román Rodríguez calificó de «imprescindible» el establecimiento de sinergias entre el sector educativo y el tejido empresarial para «avanzar en competitividade». Y José González, de Medio Rural, incidió en la apuesta de la Xunta por conectar el recurso (en este caso, la madera) con el producto, y definió el forestal como «un sector con futuro, ligado á bioeconomía e que precisa de persoal cualificado para atender ás importantes empresas galegas».

En la jornada celebrada este lunes en Santiago se dieron cita unos 300 profesionales del sector de la madera, de firmas como Finsa, Losan, Santos Equipamiento de Interiores S.L., Viveiro Os Refoxos, Madeiras O Fragueiro, Asefor ou Focus Carpinteiros, entre otros. «Queremos escoitar as necesidades dun sector produtivo tan estratéxico para a nosa comunidade como é o do sector forestal e da madeira, que supón ao redor do 1,6% do PIB da nosa comunidade e que dá traballo directo a máis de 25.000 persoas, sen ter en conta os empregos indirectos», según señaló Román Rodríguez. Por su parte González destacó en este contexto el Plan Forestal de Galicia y el futuro Plan estratéxico da industrias forestal-madeira.

El Plan Conecta FP tiene como objetivo diseñar la estrategia de ampliación de plazas de FP (hasta 9.500) según las necesidades de cada comarca, y el presupuesto que se baraja es cercano a los 31 millones de euros en dos cursos. Están previstos 19 encuentros (cinco sectoriales y 14 territoriales) y de cada uno saldrán grupos de trabajo para identificar «as necesidades actuais e futuras de formación das empresas, analizarán as posibles transformacións produtivas e a súa implicación nas competencias profesionais, incluíndo as profesións emerxentes, e concretarán os novos perfís profesionais relacionados con empregos futuros».