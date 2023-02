Rueda destaca que el PP es el único partido que sube en las siete ciudades, pero advierte que «non hai nada gañado»

Alfonso Rueda haciendo declaraciones a los medios a su llegada a la Feira do Cocido de Lalín Miguel souto

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado este domingo como «boas enquisas» las realizadas por Sondaxe para La Voz de Galicia, destacando que su partido aumenta «en diferentes intensidades» sus apoyos en todas las ciudades, tanto respecto al estudio anterior como respecto a las últimas elecciones, algo que «non poden dicir o resto dos partidos», apostilló.

Para Rueda, los resultados muestran que los populares van «ben, que ese é o camiño, que a presentación que se fixo con tempo dos homes e mulleres que ían encabezar a lista do PP nas sete cidades foi algo acertado». En esa línea, el líder del PPdeG, felicitó a los siete candidatos del partido en las urbes gallegas, aunque pidió «moita humildade» porque, advirtió, «aquí non hai nada gañado, queda moito por traballar».

Además, resaltó que los aspirantes populares representan la posibilidad de gobiernos en solitario frente a lo que denominó como «alianzas entre perdedores». «Os nosos candidatos veñen traballando e veñen explicando o que queren facer, e veñen simbolizando eses gobernos non sometidos a pactos en moitas cidades, non sometidos a moitas cesións que hai que facer, non sometidos a alianzas entre perdedores, que xa vimos os resultados que deron en moitos lugares», señaló.

«Moito traballo, moita humildade, son enquisas e por tanto queda moito por facer, e sobre todo quedan estes últimos meses que teñen que ser moi intensos», advirtió el líder del PPdeG, que hizo estas declaraciones durante su visita este domingo a la Feira do Cocido de Lalín.

«Respecto» a los manifestantes por la sanidad, y tirón de orejas a la oposición

Alfonso Rueda, que también ostenta la presidencia de la Xunta de Galicia, también fue interrogado sobre la manifestación por la sanidad pública que este domingo se celebra en Santiago. Al respecto, declaró su «absoluto respecto a quenes estén aí pedindo melloras para a sanidade», a los que aseguró que el Gobierno gallego sostenido por el PP está «facendo todo o posible».

Así, consideró que algunas de las medidas tomadas en los últimos meses son «pioneiras en toda España» y auguró que «seguro que serán imitadas» por otros ejecutivos autonómicos. Resaltó, además, que se está viviendo un momento «moi complexo» para la sanidad «en todas as comunidades autónomas», y que «o que está sucedendo en Galicia está sucedendo probablemente con máis intensidade noutras comunidades».

Frente a su respeto hacia los manifestantes en general, Rueda censuró a los partidos de la oposición que han participado en la protesta, de los que aseguró que «non están pensando na sanidade, están clarísimamente pensando nas eleccións de maio». Los acusó de «intentar crispar, non recoñecer absolutamente nada, falar sempre mal da sanidade en Galicia, dicir que nada se fai, que todo empeora», una actitud que atribuyó a un «cálculo electoral e a pensar que coa sanidade se pode xogar para outras cousas que non teñen nada que ver con ela».

En esa línea, reclamó a PSdeG y BNG «sentidiño», diciéndoles que «está ben criticar, pero tamén está ben algunha vez recibir algunha proposta sensata en sanidade, que non recibimos ningunha». «Non se pensa un día na sanidade, trabállase sempre», remachó.