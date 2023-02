Miles de personas participan en la manifestación por la sanidad pública en Santiago

La manifestación recorriendo las calles de Santiago Xoán A. Soler La manifestación, a su llegada a la plaza de O Obradoiro Xoán A. Soler Los líderes del BNG y el PSdeG portando una de las pancartas de la manifestación Xoán A. Soler Los alcaldes socialistas de Lugo, Vigo, Santiago, Vilagarcía y Caldas y los presidentes de la Diputación de Pontevedra y Lugo Xoán A. Soler Los manifestantes en la plaza de O Obradoiro Xoán A. Soler Estas niñas se conviertieron en protagonistas en el Obradoiro con sus consignas en defensa de la sanidad pública P.C.

Miles de personas han respondido este domingo a la convocatoria lanzada por la plataforma SOS Sanidade Pública para manifestarse en Santiago a favor de la sanidad pública y como respuesta a la «grave situación» que según el colectivo atraviesa la Atención Primaria y «el conjunto» del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, expresaba, al inicio de la manifestación, que el objetivo es clamar frente a la «mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora» de la Xunta en materia sanitaria.

El punto de partida de la protesta ha sido la Alameda de Santiago. Hacia las doce y cuarto se ponía en marcha la manifestación, encabezada por la pancarta de los convocantes que rezaba «Na defensa e mellora da sanidade pública. Queremos a nosa atención primaria» de SOS Sanidade Pública. Una segunda pancarta, sostenida por representantes políticos, decía «Na defensa da sanidade pública. Salvemos a atención primaria».

La protesta ha recorrido parte del centro urbano e histórico de Compostela. Según informa la periodista de La Voz, Patricia Calveiro, los participantes han coreado consignas a favor de la sanidad pública, y también expresado quejas más concretas como «Máis persoal, tamén no rural», o «Pediatras xa, matronas xa». También ha habido lemas contra la privatización, como «Privatizando, ao pobo roubando» y gritos dirigidos al presidente de la Xunta, al que advirtieron «Rueda, o Sergas non é teu». Entre los carteles exhibidos, uno resumía las principales peticiones: «Máis consultas presenciais, menos horas de agarda, máis persoal, máis orzamento, máis calidade na Sanidade».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Manifestantes por la sanidad pública llenan la Praza do Obradoiro Xoán A. Soler

Los manifestantes han accedido por Fonseca a la Praza do Obradoiro, punto final de la movilización y lugar elegido para leer el manifiesto de cierre del acto. Los primeros llegaban ante la Catedral pocos minutos antes de la una de la tarde. Mientras que los últimos manifestantes han tardado más de una hora y cuarto en salir de la Alameda, debido a la gran afluencia de gente.

Por el momento, la organización ha cifrado en 50.000 los asistentes, cifra que la policía local rebaja hasta los 25.000.

Entre los políticos que han asistido al acto están los lideres de los principales partidos de la oposición, la portavoz del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. También alcaldes, como los socialistas Abel Caballero, de Vigo, Xosé Sánchez Bugallo, de Santiago, o Alberto Varela, regidor de Vilagarcía y también presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Ana Pontón calificó de «emocionante e histórica» la manifestación de este domingo en Santiago de Compostela convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública. La nacionalista aseguró que el PP se ha convertido en «un perigo» para la salud de los gallegos y consideró la protesta de hoy como «un clamor» de la sociedad gallega diciendo que «basta xa de recortes na sanidade pública, basta xa de listas de espera en atención primaria, basta xa á precariedade do persoal da sanidade que nos coida, e basta xa de poñer en risco a saúde das persoas». «Coa saúde deste país non se xoga», proclamó.

Por su parte, Valentín González Formoso consideró que con la movilización de este domingo, Galicia «explica» a la Xunta su opinión sobre una política sanitaria que, aseveró, va «de ocorrencia en ocorrencia, e parche tras parche». El socialistas aseguró que se lleva «moito tempo» intentando que el Gobierno gallego «escoitase as propostas» tanto del mundo sanitario como de partidos como el PSdeG, y que en respuesta solo se obtuvo un «silencio rotundo». De ahí que la sociedad gallega se haya movilizado para «explicar o que pensa desa aposta polo deterioro, pola devaluación e pola privatización do que máis queren os galegos e as galegas, que é o sistema sanitario».

También asistió a la manifestación el coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, que también consideró «histórica» la protesta y opinó que demuestra que existe un «modelo alternativo ao da Xunta e ao de Alfonso Rueda». Recordó que, por ejemplo, desde el 2019 «o tempo de espera para un TAC subiu un 60 %, e para unha consulta cun especialista, un 40 %».

La visión de SOS Sanidade Pública

Antes del inicio de la manifestación, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín declaró a los medios que la movilización es síntoma de que «la población gallega no está dispuesta a que su sistema sanitario público, su atención primaria, acaben desmantelados y privatizados», pues «supondría el fin de la sanidad pública ya que es el eje fundamental del sistema».

«La política del PP y de la Xunta pretende la privatización siguiendo los preceptos neoliberales y tiene una enorme incapacidad para gestionar los recursos. Hay una mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora. Vamos a seguir luchando y peleando para que esta situación acabe», continuó.

Su entidad ha presentado una iniciativa legislativa popular con más de 50.000 firmas de apoyo, lo que dice que muestra que «la población se rebela contra una situación injusta». «Queremos un nuevo modelo de atención primaria, que sea integral, que incorpore a profesionales como psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales, que incremente las consultas de enfermería y que añada logopedia», declaró.

Según manifestó, en Galicia existe «incapacidad para acceder a la atención primaria» y «gravísimos problemas de calidad asistencial», por lo que el objetivo es «recuperar lo recortado», para lo que la plataforma propone un modelo, que la Xunta tiene «en un cajón». «O sacan el modelo y se ponen las pilas para recuperar lo recortado o esta situación no va a acabar. La población tiene que entender que para cambiar la política sanitaria en un gobierno absolutamente cerrado a cualquier cambio, igual hay que cambiar de políticas y cambiar de políticos», concluyó.

Rueda muestra su «respecto» a los manifestantes, pero critica a la oposición

Entre tanto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistía a la Feira do Cocido de Lalín, donde fue interrogado sobre la manifestación por la sanidad pública celebrada en Santiago. Al respecto, declaró su «absoluto respecto a quenes estén aí pedindo melloras para a sanidade», a los que aseguró que el Gobierno gallego sostenido por el PP está «facendo todo o posible», con medidas que, dijo, son «pioneiras en toda España». Resaltó, además, que se está viviendo un momento «moi complexo» para la sanidad «en todas as comunidades autónomas», y que «o que está sucedendo en Galicia está sucedendo probablemente con máis intensidade noutras comunidades».

Frente a su respeto hacia los manifestantes en general, Rueda censuró a los partidos de la oposición que han participado en la protesta, de los que aseguró que «non están pensando na sanidade, están clarísimamente pensando nas eleccións de maio». Los acusó de «intentar crispar, non recoñecer absolutamente nada, falar sempre mal da sanidade en Galicia, dicir que nada se fai, que todo empeora», una actitud que atribuyó a un «cálculo electoral e a pensar que coa sanidade se pode xogar para outras cousas que non teñen nada que ver con ela».