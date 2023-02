Rueda afirma que las medidas sanitarias de la Xunta «van a supoñer unha mellora importante», pero reclama una solución estructural al Gobierno

XOAN A. SOLER

Hoy sábado, un día antes de la manifestación convocada para protestar por la situación del sistema sanitario, a la que el PSdeG y el BNG han llamado a la ciudadanía a acudir, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), ha insistido en que las medidas aprobadas por el Gobierno gallego esta semana han tenido «boa acollida» entre los profesionales sanitarios mientras que socialistas y nacionalistas las crítican porque no se habrían molestado en conocerlas, reprochó.

Esas medidas incluyen la convocatoria de 413 plazas en propiedad por concurso de méritos, sin pasar oposición, a las que se dedicarán 17 millones de euros; y la creación de una bolsa de voluntarios para hacer urgencias en los PAC de las áreas sanitarias con más vacantes -en la actualidad la de Pontevedra- cuyos participantes podrán ingresar hasta 5.300 euros extras al mes.

El presidente, que participó en la inauguración de la 49ª Reunión da Sociedade Galega de Oftalmoloxía en Santiago, recordó que la Xunta dedica al sistema sanitario el 45 % de su presupuesto. Pese a ello, insistió en que las nuevas medidas, a pesar del esfuerzo que suponen, son necesarias.«Estas medidas son moi necesarias e van supoñer unha mellora importante, non temos dúbidas», afirmó. Rueda añadió que las mantendrán «mentres teñamos os recursos orzamentarios» porque «a xestión dos recursos públicos consiste en priorizar. Neste momento a sanidade pública e fundamental e por iso estamos priorizando eses recursos que sempre son escasos».

El presidente contrapuso esa posición con la del BNG y el PSdeG, a los que reprochó que sus propuestas de invertir más en la sanidad se hacen siempre en «cantidades a tanto alzado, cen, douscentos millóns, trescentos millóns», y sin especificar ni para qué se emplearían ni de dónde saldrían los fondos. Una vez más, reiteró su respeto a los asistentes a la protesta de mañana que acudan para reivindicar mejoras en el sistema público, pero reprochó a ambos partidos que apoyen la manifestación por motivos políticos.

Rueda insistió además en que hay «medidas estructurais que non costan cartos e que solucionarían os problemas mellor que outras, pero que non se toman». Se trata de la convocatoria de un MIR extraordinario y de la creación de la especialidad de Urgencias por el Gobierno central. El presidente lamentó que el ministerio no las haya implantado y «mire para outro lado porque non xestiona a sanidade no día a día».

Formoso insiste en que la contratación de médicos anunciada por Rueda «é fume» y una medida electoral

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, considera que la contratación de médicos anunciada por el presidente de la Xunta esta semana es «fume» y un «parche electoral», y se apoya para decirlo en que la propia Xunta, asegura, limita la contratación a un plazo de seis meses, estando a las puertas de unas elecciones municipales en mayo.

Formoso señaló que «os problemas da sanidade pública non se resolven con parches», sino con «máis recursos». Y emplazó al Gobierno gallego a implicarse con más presupuesto para «mudar a política laboral» de la sanidad gallega.

El socialista considera que las condiciones «difíciles» que asegura ha impuesto el PP desde la Xunta han provocado el éxodo de cinco mil médicos formados en Galicia hacia otras autonomías y otros países.

Así lo manifestó este sábado antes de participar en la Festa do Butelo de A Fonsagrada, donde señaló a la montaña lucense como una zona claramente afectada por el «desmantelamento dos servizos sanitarios» que atribuye al PP, que según indicó lleva a que una embarazada de la zona tenga que desplazarse 50 kilómetros por carreteras de montaña para hacer un seguimiento de su embarazo.