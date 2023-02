Pontón propone reducir las cuotas de autónomos en los concellos rurales

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, planteó esta mañana una serie de medidas, incluyendo exenciones fiscales y ayudas directas, para abordar el declive de población del rural gallego partiendo de su reactivación económica, con un impulso al emprendimiento, la producción local y la innovación.

Pontón hizo propuestas como el Tique Rural, una subvención de 15.000 euros anuales durante cinco años destinada a financiar proyectos con sede y domicilio fiscal en concellos rurales.

Los nacionalistas apuestan también por bajar la cuota de autónomos en esos municipios, porque «non é o mesmo emprender desde o centro dunha gran cidade que dende un pequeno concello», explicó Pontón.

Otra propuesta es reducir la fiscalidad de las empresas que se instalen en núcleos de menos de mil habitantes, y que tengan menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros.

Las medidas, explicó, pretenden «fixar poboación facilitando a posta en marcha de proxectos que xeren riqueza e emprego no rural».

Además, la portavoz nacional del Bloque detalló medidas para ordenar el rural al tiempo que se incrementa la producción. Reclamó recuperar superficie agraria porque «é un disparate ter unha gran parte do territorio abandonado e despois importar case o 50 % dos insumos que se precisan para a alimentación da gandería, e é unha irresponsabilidade renunciar a nosa soberanía alimentaria».

Pontón recordó que en Galicia, la superficie dedicada a la producción de alimento humano es seis veces menor que la media del Estado, y subrayó que «hai que darlle a volta a esta tendencia, porque fronte a ese 4% de superficie para producir alimentos hai un 60% da superficie forestada, da cal, un 20% está ocupada polo eucalipto». Su propuesta de recuperar el uso agrario en los terrenos irregularmente forestados y movilizar otras 100.000 hectáreas para esos usos.

La portavoz del Bloque planteó también una reducción de la burocracia en los proyectos agrícolas y destinar más recursos a la investigación y el desarrollo.

Los nacionalistas plantean un monte «ordeado e multifuncional», que produzca riqueza en lugar de suponer un amenaza por el abandono y el riesgo de incendios. Pontón, que presentó sus propuestas en una jornada sobre gestión del territorio organizada por el BNG en As Neves, recordó las «consecuencias terribles» que ese y otros concellos han padecido a causa del abandono y el fuego; y concluyó reivindicando la importancia de contar con servicios públicos de calidad: «Non lle podemos pedir ás persoas que aposten polo rural para desenvolver o seu proxecto de vida, que aposte polo rural para poñer en marcha os seus proxectos de emprendemento económico e, ao mesmo, non garantir servizos propios do século XXI».