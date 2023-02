La huelga de letrados paraliza los juzgados con 5.000 procedimientos suspendidos en Galicia

Concentración de los letrados judiciales en Santiago el pasado día 3 de febrero. Sandra Alonso

Ya son cinco mil los procedimientos suspendidos en los juzgados y tribunales gallegos desde que el pasado 24 de enero comenzó la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Este paro laboral está provocando una «importantísima paralización de la actividad judicial», como puso ayer de manifiesto en A Coruña el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, durante el acto de recepción oficial a los doce nuevos jueces salidos de la 71 promoción de la carrera judicial y que a partir de la próxima semana trabajarán en juzgados de Galicia.

Respecto a la huelga, el presidente del Tribunal Superior fue condescendiente con las reclamaciones que los letrados judiciales están realizando ante el Ministerio de Justicia al referirse a las «reivindicaciones durante mucho tiempo planteadas y que, ante su desatención y la falta de diálogo, han derivado, si me refiero a Galicia, en nada menos que la suspensión de cerca de cinco mil señalamientos».

Castroverde reconoció que esa paralización causada por la huelga está provocando un «atasco» judicial en Galicia, aunque se mostró optimista en cuanto al futuro: «Espero que seamos capaces de sacarlo adelante [el atasco]. Lo haremos una vez más con el esfuerzo conjunto de todos. Ya lo conseguimos con los efectos de la huelga del personal funcionario del 2018 o con la suspensión de los plazos procesales derivada del confinamiento por la pandemia».

El Ministerio de Justicia convoca para el día 16 a los letrados judiciales en huelga después de la suspensión de miles de juicios José Manuel Pan

Ese deseo del presidente busca crear un clima positivo ante una huelga que pone en jaque a la Justicia. Castroverde asegura que «no procede generar una alarma social innecesaria», aunque admitió «el gran impacto que la huelga de letrados está teniendo». Pero el presidente quiso alejar la idea de que «todo se acumula y se suman las consecuencias de hechos pasados a los actuales», en referencia a la huelga de funcionarios del 2018 y al parón causado por el covid. A su juicio, ese planteamiento de que todo se acumula genera «una visión catastrofista de la Justicia en Galicia, algo que es falso, y que las estadísticas y yo desmentimos rotundamente».

El papel clave de los letrados

La importancia de este conflicto laboral viene dada por el gran protagonismo que tienen los letrados de la Administración de Justicia en la actividad ordinaria de juzgados y tribunales. Son los directores de la oficina judicial y en la práctica no se puede tramitar ningún documento que no haya sido supervisado y firmado por uno de estos altos funcionarios. Por eso en los juzgados afectados por la huelga la paralización es total y no hay juicios, ni comparecencias, ni declaraciones, ni registros, ni notificaciones de sentencias... Por el contrario, donde el letrado judicial no hace huelga la actividad es normal. Sucede, por ejemplo, en el juicio del Alvia, en Santiago, o en el del crimen de O Ceao, en Lugo.

Respuesta a los abogados

«Non é posible pedirlle aos letrados que manifesten se van facer folga»

Los ciudadanos son los grandes perjudicados por la huelga que está paralizando la actividad judicial. Pero con ellos, los abogados también sufren las consecuencias de este paro. Uno de sus grandes trastornos los provoca el hecho de que se enteran de las suspensiones de los juicios cuando llegan al juzgado. Por eso, el Consello da Avogacía Galega pidió al presidente del TSXG que se dirigiese al secretario de Gobierno del organismo, Juan José Martín, para que se informe previamente de los actos procesales que se suspenden. Martín, que además es el jefe de los letrados judiciales, contestó que «non é legalmente posible solicitar dos letrados a manifestación da súa previa intención o seu dereito constitucional de secundar a folga».