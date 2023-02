La alcaldesa de Boimorto liderará como independiente la candidatura del PPdeG, del que se dio de baja tras su polémica vacunación contra el covid

María Jesús Novo, alcaldesa de Boimorto XOÁN A. SOLER

La alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo, encabezará la candidatura del PPdeG en las elecciones municipales de mayo, confirmaron fuentes del partido. La regidora renunció a la militancia en el PP en enero del 2021, tras una polémica por su vacunación contra el covid cuando aún se estaba inmunizando a las personas más vulnerables. Sin embargo continuó en el puesto como independiente con el respaldo de los ediles del grupo popular. Fuentes del PP coruñés señalaron que Novo pidió la baja «para no perjudicar al partido», pero mantuvo los vínculos y el trabajo diario. «Nunca se marchó», señalan las mismas fuentes. Podrá encabezar la candidatura a pesar de no ser militante porque en el PP, como en otras formaciones, no se obligatorio estar afiliado para concurrir en una lista electoral.

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, preguntado hoy viernes por esa decisión, reconoció sobre el asunto de la vacunación que «no seu momento, naquel contexto, creou polémica, creo que ela recoñeceu o seu erro», y añadió que no pondrá objeciones a que encabece la lista: «Creo que recoñecendo o erro que tivo, se esa é a proposta do PP da Coruña [liderado por el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo] eu desde logo vouna respectar».

María Jesús Novo llegó a la alcaldía de Boimorto en mayo del 2016 tras la renuncia de Gonzalo Concheiro, con quien era primera teniente de alcalde. Concheiro se había convertido en regidor en agosto del 2015, tras una moción de censura que apartó del cargo a Xosé Luís Rivas (BNG), que había sido investido con apoyo de un exconcejal del PSdeG, partido que antes había apoyado a Rivas. Novo renovó el bastón de mando tras las elecciones del 2019, en las que obtuvo una amplia mayoría absoluta con más de 53 % de los votos.