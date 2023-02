Los Avril terminan sus pruebas y la Xunta quiere saber cómo afectará a Galicia el fiasco de los trenes de Feve

Tren Avril Talgo

El malogrado contrato de los 31 trenes de vía estrecha, cuyo diseño inicial no se adapta a los túneles históricos de la red —las unidades aún no han sido fabricadas por CAF—, afecta sobre todo a Asturias y Cantabria, que son las comunidades que cuentan con una amplia red de ancho métrico electrificada que no existe en Galicia. Veintiséis de esos trenes son eléctricos, y por tanto no pueden ser utilizados en la comunidad. Pero hay otros cinco trenes híbridos capaces de circular por vías sin catenaria que sí podrían ser destinados a la antigua red de Feve de Galicia y Castilla y León, aunque en principio parecen más propicios para trazados mixtos que compaginan ambos tipos de tracción. Por esta razón los Gobiernos de ambos territorios han remitido una carta a la secretaria de Estado de Transportes, la gallega Isabel Pardo de Vera, en la que le piden que concrete «cómo afecta esta situación al material rodante comprometido para la línea Ferrol-Ribadeo en cuanto a calendario, plazos de suministro y número de trenes a asignar a esta línea».

En el documento, firmado por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se solicita también formar parte, «como territorio afectado», del grupo de trabajo que anunció la ministra, Raquel Sánchez, para hacer un seguimiento del proceso junto a las comunidades de Asturias y Cantabria, las más afectadas por el retraso en la puesta en funcionamiento de estas unidades, que se calcula que será de dos o tres años. El problema del diseño se debió a un error cometido en la definición de los gálibos —las dimensiones— de los túneles. Los trenes podrían circular por los más recientes, pero no por los más antiguos.

La conselleira recuerda que Renfe se comprometió en el 2018 a acometer un plan de mejora de la calidad del servicio en la red de ancho métrico de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la fiabilidad del material rodante, con numerosas incidencias que obligan a menudo a recurrir a transportes alternativos para garantizar el derecho a la movilidad de los usuarios. En esa reunión, la operadora admitía, según la Xunta, que las continuas incidencias se debían a que los trenes eran antiguos «y requerían modernización».

La Xunta acogió «con esperanza» la adjudicación a CAF del contrato de los 31 trenes en junio del 2020, con cinco híbridos que podrían destinarse a Galicia y la posibilidad de adquirir uno más de este tipo. Y recuerdan que en la información que se dio en su momento se aseguraba que la nueva flota de ancho métrico daría servicio a Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia.

Por otra parte, La Voz pudo saber que los trenes Avril, que mejorarán los tiempos de viaje desde las ciudades del eje atlántico a Madrid, ya han terminado las pruebas de homologación. Talgo anunció después de Navidad que finalizarían en las semanas siguientes y, por fuentes conocedoras del proceso, se ha podido saber que las pruebas en vía ya han terminado. El proceso para la puesta en servicio, sin embargo, continúa, pues aún es necesaria la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la que debe otorgar la autorización para que puedan circular. Después aún habrá que verificar cada una de las treinta unidades, quince de ancho fijo y otras quince de ancho variable que son las que pueden circular por la red de alta velocidad interior gallega, que a partir de Ourense tiene vías en ancho ibérico. Recientemente, el Ministerio de Transportes dio un nuevo plazo para la puesta en servicio: en verano o a principios del otoño.

El Senado aprobó con 226 votos a favor y ninguno en contra —hubo 34 abstenciones— una moción del Partido Popular para incluir al corredor atlántico noroeste —Galicia, Asturias y Castilla y León— en el plan para establecer autopistas ferroviarias, consistentes en el transporte de camiones en convoyes ferroviarios. Galicia y el resto del noroeste habían quedado excluidos de la iniciativa Mercancías 30, del Ministerio de Transportes, algo que en la moción se calificaba como «un nuevo agravio» a los intereses de estos territorios.

El espíritu central de la iniciativa contó con el apoyo del PSOE, pese al debate que suscitó la intervención de Miguel Tellado (PP) y la posterior réplica del socialista José Fernández Blanco. La moción definitiva quedó configurada con aportaciones en forma de enmiendas por parte del Grupo Mixto que no afectaron al contenido básico.