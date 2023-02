PSdeG y BNG ven una «vitoria evidente» de la manifestación del domingo en las medidas para reforzar el Sergas

Entrega de firmas para la ILP de la plataforma SOS Sanidade Pública, que convoca la manifestación de este domingo en Santiago.

La oposición denuncia un intento del presidente de la Xunta de limitar el efecto de la manifestación del domingo con las medidas anunciadas este jueves en el Consello de la Xunta para reforzar el Sergas. Alfonso Rueda profundizó en las propuestas que había hecho ayer el Gobierno gallego en la mesa sectorial y que trasladó al Parlamento en una sesión de control monográfica sobre el sistema de sanitario. «Vai anunciando algo cada día ata o domingo», ironiza el portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, que observa una «vitoria evidente dunha mobilización que aínda non se produciu». «O Goberno sabe que ten toda a razón e toda lóxica esta manifestación que será moi numerosa», añade el diputado, que considera que la Xunta se ha visto «arrastrada» a tomar decisiones con las que contrarrestar la marcha convocada por SOS Sanidade Pública. Su homóloga en el BNG, Montse Prado, denuncia también una estrategia para «desmobilizar» y limitar los efectos de la manifestación.

El parlamentario socialista critica que el Gobierno gallego se «defenda da mobilización» y no se encargue del problema que afecta al sistema. «As medidas son un trampantollo, é a especialidade da Xunta: facer anuncios que non son tal», reprocha. Por un lado, expone que la remuneración de pagas extra en atención primaria se reduce a «pagar máis» a los profesionales médicos «por manter unhas condicións abusivas». Torrado subraya que el número actual de profesionales no es suficiente para atajar las listas de espera y el colapso de atención primaria, y que es necesario ampliar el personal en distintas categorías, como enfermeros o fisioterapeutas. Así, considera que fijar la agenda en 33 pacientes no evitará que los sanitarios sigan atendiendo a 50 personas cada día. «É pagar máis por seguir traballando máis», resume.

Califica de «indecencia» la convocatoria de 413 plazas de personal sanitario -que se resolverán mediante concurso sin examen- que el presidente ya había avanzado en su comparecencia parlamentaria del miércoles. El portavoz de Sanidade socialista advierte de que parte de estas ofertas ya habían sido anunciadas, como las que cubrirán vacantes del plan de salud mental o las convocadas en hospitales comarcales. «O modelo non nos convence», continúa, argumentando que supone reubicar médicos en condiciones precarias para darles más estabilidad en otros centros, pero «desvestindo» y vaciando de profesionales los que dejan.

Desde el BNG, Montse Prado considera que el PP «recoñece que hai un problema estrutural», y que es responsabilidad de un Gobierno «que leva catorce anos sen poñerlle remedio». «Son precisas medidas de fondo», insiste la diputada nacionalista, que calificó las propuestas de Rueda como «bonitas no papel», pero que será necesario vigilar «se se clarifican» y cómo se terminan llevando a la práctica. «O problema non é ofertar contratos aos mir que rematan, senón que tipo de contratos», avisa.

«Comprobamos que o que reclamen os profesionais son condicións laborais dignas», contrapone Prado a la remuneración de las pagas extra de los médicos de atención primaria. La portavoz de Sanidade del Bloque valora que la Xunta asuma que son necesarias «medidas contra o colapso» en el Sergas, pero reclama que «se manteñan en pé despois do domingo». Entre tanto, señala que el BNG «seguirá facendo fincapé nas alternativas», que pasan por una mayor inversión presupuestaria para lograr «unhas condicións laborais dignas».