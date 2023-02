Las medidas de la Xunta ante la crisis en atención primaria: limitar los pacientes diarios, sí, pero dando autonomía a los centros de salud

M.MORALEJO

Sociedades científicas, colegios médicos y sindicatos ven con buenos ojos que se limite el número de pacientes que ve el médico de familia en su jornada ordinaria. Eso sí, de momento lo califican como una medida a corto plazo e insisten en dos puntos: la propuesta más eficaz es sacar a concurso de méritos el cien por cien de las plazas vacantes, «porque volverían muchos de los que se han ido»; y dar autonomía a los centros de salud.

«A estas medidas les falta flexibilidad y les sobra retraso», dice el vicepresidente del colegio de médicos de Ourense, José Luis Jiménez, que siendo presidente las planteó hace ya una década. Con cauto escepticismo, está de acuerdo con mejorar las contrataciones a los médicos que acaban el mir y con potenciar contratos en lugares de difícil cobertura. También con poner límite al número de pacientes de las agendas diarias de los médicos para que estos tengan tiempo suficiente para atenderlos, «pero así no, no se puede gobernar desde Santiago, hay que dar opciones a los jefes de servicio para que se organicen», pide Jiménez, quien siempre se mostró partidario de dar autonomía a los centros de salud para mejorar la gestión, y no articular propuestas unidireccionales como la autoconcertación tras cinco días superando los 40 pacientes diarios.

El vicepresidente del colegio médico abre otro melón que el Sergas de momento no se atreve: la redistribución del personal de los centros de salud en función de la demanda existente.

Susana Aldecoa es médico de familia en Beiramar y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria a nivel estatal. La propuesta del Sergas, dice, «es una medida de alivio de presión, debería ser a corto plazo, y plantearse otras a medio y largo». ¿Cuáles? Coincide con Jiménez. Primera, dar autonomía a los jefes de servicio de los centros de salud, «no vale el café para todos, los números no son iguales, un cupo de gente mayor necesita más tiempo aún con menos pacientes». Deberían ser los propios ambulatorios los que determinen cuándo un médico puede hacer autoconcertación, no la consellería. Y recuerda la medida más eficiente: «Ofertar todas las plazas con contratos de calidad, así recuperaríamos a médicos que se han ido a mutuas o a las urgencias hospitalarias». Finalmente, apunta una tercera necesidad: «Separar ya las gerencias de atención primaria y hospitalaria».

Manuel Rodríguez, secretario del sindicato médico O’Mega, está de acuerdo en que la solución a la sobrecarga y el deterioro de la primaria sería convocar el 100?% de las plazas vacantes con un concurso de méritos: «Sería un efecto llamada, no habrá médicos en Galicia, pero los hay fuera». Sobre el límite de 40 pacientes diarios (33 de agenda y 7 de citas forzadas), Rodríguez pide que no se limite a aquellos facultativos que acumulan cinco días consecutivos en esa situación «tiene que ser desde el primer día, no puede ocurrir que tengas tres días una carga superior, el cuarto no, así sucesivamente, y no entres en ese sistema». Sobre su puesta en marcha, el representante de este sindicato médico recuerda que tiene que aplicarse antes del verano «y si estuviera para Semana Santa mejor».

Varias autonomías empiezan el año con la misma propuesta de cupos máximos diarios por médico

La medida que anunció Alfonso Rueda para limitar a 40 las consultas diarias de los médicos de familia, 33 ordinarias y 7 urgencias, se repite en todo el sistema nacional de salud en estas primeras semanas del año. Todas las comunidades oscilan en una cifra similar, desde las 33 citas que anunció Galicia a las 36 de Extremadura. Qué se hará con el exceso de demanda que llegue al centro de salud ya no está tan claro.

Madrid, 34 al día

La propuesta menos ambiciosa. 22 centros de salud pondrán en marcha un plan piloto con una agenda diaria máxima de 34 pacientes, 24 en el caso de los pediatras. Los profesionales que absorban citas a partir de esa cifra recibirán un complemento específico en sus nóminas. La medida no ha logrado frenar la huelga sanitaria de la comunidad. El motivo es evidente, el plan afecta a 22 centros y hay más de 400.

Canarias, 34 al día

El 80 % presenciales. El servicio canario de salud presentó un plan para reducir la presión asistencial y la demora en primaria. Comenzará a aplicarse en todas las islas el 1 de marzo. Las agendas ordinarias tendrán un máximo de 34 pacientes diarios y el 80 % de ellos deben ser consulta presencial. En pediatría serán 28 citas, 22 presenciales. El exceso de demanda lo gestionará el propio profesional u otros de su zona básica de salud.

Castilla y León, 35 al día

Freno a la huelga. La semana pasada la Junta y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) firmaron un plan para ver un máximo de 35 pacientes al día, 25 de forma presencial. El objetivo es que los enfermos se atiendan siempre en 48 horas como máximo, para lo que se articula de nuevo la apertura de consultorios por las tardes de forma voluntaria y retribuida. El acuerdo evitó la huelga.

Valencia, 35 al día

Sin aclarar el exceso de demanda. Valencia plantea el mismo esquema que otras autonomías: un tope de 35 pacientes por agenda diaria de médico de familia. El debate está, dicen los sindicatos, en quién atenderá a los usuarios a partir del número 36.

Andalucía, 35 al día

Otros atenderán las urgencias. Las agendas de los médicos de familia no superarán los 35 pacientes al día y las de los pediatras los 25. En cuanto a las citas que lleguen forzadas, dice el servicio andaluz de salud que se atenderán por facultativos designados para ello y no se incluirán en las agendas ordinarias.

Extremadura, 36 al día

Huelga desconvocada. El acuerdo que se aplicará en tres meses para fijar un máximo de 36 pacientes diarios por médico y 28 por pediatra ha permitido desconvocar la huelga.