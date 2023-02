Cuarto día del juicio del crimen del Cash Récord: un policía que revisó el caso dice que «había indicios para imputarle a Vilariño un tercer asesinato»

Juan Vilariño, en el cuarto día del juicio por el doble crimen del Cash Récord de Lugo Óscar Cela

La cuarta vista del juicio del crimen del Cash Récord de O Ceao (Lugo) arrancó como la anterior: con un testigo incapaz de declarar por haber fallecido hace años. En este caso, se trata de Magín Carracedo, excomisario de la ciudad de Lugo. Al igual que otros nueve compañeros policías, instruyó parte del proceso hace casi tres décadas.

Juan Vilariño, el acusado, se sentó en el banquillo por cuarto día consecutivo. Se enfrenta a 28 años de prisión por dos delitos de asesinato, cometidos en el supermercado de O Ceao aquella tarde de abril. Elena López y Esteban Carballedo, los únicos dos trabajadores que quedaban a última hora, antes del cierre, fueron asesinados a tiros por un atracador que se llevó casi 5 millones de pesetas.

Vilariño, conocido en Lugo por moverse en un ambiente de drogas y armas y por tener un bar en la rúa Nova, Los Ángeles, ha negado en todo momento la autoría del crimen, a pesar de haber sido señalado por varios policías que analizaron el procedimiento en anteriores sesiones como «único autor posible según las hipótesis».

Agentes fallecidos o que no recuerdan lo sucedido

Tras la imposibilidad de escuchar la declaración de Magín Carracedo, testificó un agente de la Brigada de la Policía Judicial por aquel entonces. En su turno de palabra, dijo no recordar apenas nada de lo sucedido en aquellos años. «En ese momento, creo que yo estaba con otros asuntos. Quizás el jefe de la Brigada, el agente Tabernero, me ordenó hacer alguna diligencia, pero no lo recuerdo», aseguró.

Declara el policía que lideró la instrucción: «Es el autor del asesinato»

De igual forma que en la tercera jornada del juicio, este jueves compareció uno de los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de Madrid que revisaron el caso. Se trata del policía que lideró la instrucción de la causa. En su testimonio, igual de contundente que el de su compañero pronunciado el día anterior, afirmó que «las pruebas que analizamos y los indicios que teníamos señalaban que el imputado es el autor, porque cumple todos los requisitos».

El policía repitió los argumentos de su compañero. El atracador era una persona conocida, «familiarizada y no de forma superficial con las armas», que fue reconocido por un testigo en una rueda de fotografías años después y que un amigo declaró que «le había ofrecido participar en el atraco». Según su punto de vista, Vilariño sería el autor más probable.

El agente afirmó que «la persona que mató a los empleados entró con la intención de no dejar testigos, ya que sabría que lo iban a reconocer. No fue un toxicómano que se puso nervioso y disparó, fue un experto».

El agente mencionó también la relación que tenía Vilariño con el atraco a otro supermercado de Lugo dos años antes, el Cash Miño. «Creemos que también fue el autor de este hecho. Todo coincide, es el mismo modus operandi. Además, el otro atracador se refería a su socio, un hombre que responde a la misma descripción física que Vilariño, como 'Manolo' [Manuel Juan Vilariño]. Además, él conocía perfectamente el establecimiento. En un registro, se le encontraron albaranes tanto del Cash Miño como del Cash Récord», explicó el policía. Además, Vilariño estuvo en el Cash Miño justo una semana antes del atraco (viernes a última hora) y en el Cash Récord (dos sábados antes).

En una larguísima declaración, este policía explicó también, de manera sorpresiva y contundente, que sus investigaciones en aquellos años (2010 en adelante) podrían servir para imputarle a Vilariño incluso un tercer asesinato.

¿Un tercer asesinato?

La tercera muerte podría ser la de un hombre apellidado Toirán y natural de Monforte. Años antes del crimen del Cash Récord, apareció muerto en una finca de los alrededores de Lugo. Este policía afirmó en el juicio que su muerte podría deberse a un asunto de drogas. Según él, había indicios suficientes para pensar que Vilariño pudo actuar como intermediario de esta compra de droga.

«Incorporamos el caso Toirán a la causa del Cash Récord porque creíamos que investigarlo podría aportar más información. En ese caso, vimos indicios para pensar que Vilariño mató a Toirán al ir a conseguir droga para unas fiestas de Monforte», declaró.

Sin embargo, el juzgado rechazó reabrir la causa cuando la UDEV lo solicitó. «Incluso supimos que la madre de Vilariño se compró un piso la semana siguiente por 3 millones de pesetas, exactamente la cifra que se le pidió a Toirán para comprar la droga. Hay indicios que señalarían que Vilariño lo mató y se quedó con el dinero. Nunca lo supimos», concluyó.

Más adelante, el policía declaró que se le encontraron a Vilariño, en varios registros, «cien cartuchos de una BM Star Parabellum, el mismo modelo de la pistola del crimen, de los años 82, 84, 85 y 86. Justamente faltaban los del 83, que fueron los que se usaron en el crimen».

Además, el instructor añadió que, en un piso de Bilbao que había sido propiedad del acusado, se encontró la funda de un revólver como el que se usó en el atraco al Cash Miño en el año 1992. «Todos los testigos a los que les preguntamos por Vilariño coincidían en que era una persona capaz de ponerle una pistola en la cabeza a alguien», terminó el agente, que se ratificó en el contenido de su informe.