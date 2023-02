Convocadas las ayudas para que jóvenes de hasta 35 años adquieran viviendas en concellos de hasta de 10.000 habitantes

ANA GARCIA

El Diario Oficial de Galicia (DOG) convoca las ayudas para que jóvenes de entre 18 y 35 años adquieran viviendas en concellos cuya población no supere los 10.000 residentes. Podrán solicitarse a partir de este miércoles 8 de febrero y hasta el próximo 31 de octubre (o hasta que se agote el crédito asignado). El presupuesto total es de 1,55 millones de euros.

Los incentivos pueden alcanzar un máximo de 10.800 euros por vivienda, siempre que esa cantidad no suponga más del 20 % del precio de venta. El inmueble que se adquiera, además de estar en alguno de los 257 municipios gallegos de hasta 10.000 habitantes, tiene que estar ya construido (puede ser vivienda nueva o usada), no puede costar más de 120.000 euros, y la operación de compraventa tiene que ser posterior al 15 de noviembre del 2022 (excepto aquellas personas que solicitaran las ayudas el año pasado y quedaran fuera por falta de crédito, que podrán volver a pedir la ayuda, aunque la fecha de venta sea anterior).

Los solicitantes han de tener entre 18 y 35 años, y tendrán que acreditar que las rentas anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia son iguales o superiores a tres veces el Iprem (24.318,84 euros), aunque en algunos casos excepcionales se eleva el límite a cuatro o cinco veces este indicador.

Las ayudas se asignarán por concurrencia no competitiva, es decir, según el orden de entrada de las solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. Serán compatibles con otras subvenciones para el mismo fin que no sean de la Xunta, si no de otros organismos o instituciones, públicas o privadas.

Ayudas para hacer viviendas de alquiler social

Por otro lado, la Xunta también destinará este año 8,4 millones de euros a ayudas para la construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes, un programa novedoso, financiado con fondos europeos Next Generation, y que se convoca por primera vez este martes en el DOG. La mitad de estos fondos irá destinada a los concellos, y la otra mitad a promotores privados, aunque en ambos casos las viviendas tienen que construirse sobre suelo de titularidad pública.