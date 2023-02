El BNG reclama en el Congreso el fin de la cita previa obligatoria

M.MORALEJO

Las quejas sobre la permanencia de la cita previa obligatoria en infinidad de instituciones públicas se han convertido hoy de nuevo en materia de apelación al Gobierno, que ya había indicado la semana pasada en la cámara baja que la falta de personal suficiente para la atención de la ciudadanía y la intención de no «agobiar y estresar» a los funcionarios había acabado por extender un sistema más de lo inicialmente diseñado. En esta ocasión es el diputado del BNG, Néstor Rego, quien apela al Ejecutivo a escuchar las quejas de la ciudadanía y de órganos como el Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo, para garantizar el acceso presencial a todo aquel que elija ese método en la relaciones con la Administración.

Rego indica en una serie de iniciativas registradas en el Congreso que la cita previa obligatoria, que además subraya solo se puede obtener en muchas instancias de manera telemática, «está a provocar graves dificultades de acceso e desigualdade entre a poboación». El diputado nacionalista recoge las quejas que se vienen formulando en contra de los métodos que condicionan la presencialidad de la ciudadanía, advirtiendo que «para moitas persoas resulta imposíbel solicitar unha cita presencial xa que as canles estabelecidas para solicitala son telemáticas, sen que se permita conseguila de maneira presencial ou por teléfono». La falta de conocimientos telemáticos de una parte de la población les convierte en dependientes burocráticos.

A la brecha digital une que en numerosas instituciones el funcionamiento de los expendedores de citas o los canales telefónicos presentan reiteradas deficiencias que no permiten lograr turno de atención a corto plazo. «O Goberno do Estado debe recuperar en todos os organismos e entidades dependentes da Administración Xeral do Estado a atención presencial directa, sen necesidade de cita previa, así como artellar os medios de solicitude de cita alternativos aos telemáticos e incluír a solicitude presencial», apunta el diputado del BNG, que indica en sus preguntas que la presencialidad no puede ser una forma de relación en extinción, sino que debe de estar garantizada.