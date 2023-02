La policía estrecha el cerco sobre el grupo que acuchilló a un joven en A Coruña

La pista de juego de la plaza San Pablo, en A Coruña, donde jugaban al baloncesto un grupo de unos tres chavales increpados por una pandilla de, al menos, 15 adolescentes CESAR QUIAN

Los investigadores de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de A Coruña estrechan el cerco sobre los autores del apuñalamiento de un joven de 18 años que se cometió en la tarde del sábado en la plaza de San Pablo, en el centro de A Coruña. El agredido, de 18 años, fue trasladado al Chuac, donde fue atendido de las heridas que presentaba y ayer fue dado de alta.

El joven recibió tres puñaladas de frente con algún tipo de navaja de pequeño tamaño, según fuentes cercanas a la investigación, que explicaron que los agresores son, en su mayoría, menores de edad. Los investigadores, que cuentan con declaraciones de testigos y con imágenes de las cámaras de seguridad, trabajan ya en varias pistas para lograr la total identificación de los autores del ataque. Es muy probable que en las próximas horas haya avances significativos. Las mismas fuentes indican que de momento no se puede hablar de que sea una banda organizada, pero lo que sí es cierto es que era un grupo de unos quince jóvenes, muchos de origen extranjero, aunque vecinos de A Coruña, según indicaron varios testigos de los hechos.

Según las primeras informaciones, el joven agredido estaba jugando al baloncesto con unos amigos cuando vieron acercarse al grupo de chicos, algunos al parecer encapuchados, que les cogieron un balón y los insultaron y amenazaron.

La pandilla, viendo que iban a por ellos y que la violencia era cada vez mayor, decidió separarse y tratar de huir del lugar, pero los agresores se lanzaron detrás y persiguieron a unos cuantos hasta la calle Sinfónica de Galicia, en el cruce con Juan Flórez, donde alcanzaron a uno, lo acuchillaron entre el hígado y el estómago, y golpearon a otro a puñetazos, antes de darse a la fuga.

Los restos de sangre se podían ver este domingo por la mañana en la calle Juan Flórez. El chico acuchillado escapó herido desde la plaza San Pablo hasta la plaza de Pontevedra, donde lo auxiliaron y lo atendió una ambulancia

El chico herido, que fue intervenido quirúrgicamente y está ingresado en cirugía general, en el Chuac, estable y con pronóstico reservado, se refugió en esta marquesina de la plaza de Pontevedra

La farmacia en la que pidió ayuda y vendas uno de los amigos del chico apuñalado en A Coruña este sábado

Caminó hasta un banco

Uno de los chicos, que todavía estaba en pantalón corto y camiseta, se refugió en una farmacia de la plaza de Pontevedra, muy cercana al lugar donde se produjeron los hechos. El muchacho llegó al establecimiento en un estado de gran nerviosismo. A pesar de que las empleadas de la botica trataron de tranquilizarlo, el muchacho sufrió allí mismo una crisis de ansiedad después de enterarse de que su amigo había sido acuchillado. Finalmente, el joven fue acompañado por una de las empleadas de la farmacia hasta la parada del autobús, donde el personal sanitario ya estaba atendiendo a su amigo. Al lugar también se habían desplazado varias patrullas policiales.

«Tienen que cogerlos, no quiero volver a entrar en una farmacia y encontrarme a un chico llorando porque a su amigo lo han acuchillado. Bandas, robos, ¡ya está bien! No estamos en el quinto pino, no roban pensando que las casas están abandonadas, estamos en el centro de A Coruña», protestó una clienta que se encontraba en la farmacia cuando llegó el chico pidiendo ayuda.

La alcaldesa exige que se incremente la presencia policial en la ciudad

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, expresó ayer su solidaridad con el joven acuchillado. «Todo mi apoyo y mi deseo de pronta recuperación al joven herido en un ataque salvaje e intolerable. No hay cabida para esos comportamientos», dijo la regidora a través de su cuenta de Twitter. A continuación, Rey quiso dejar un claro mensaje en el que se refirió a la necesidad de incrementar la seguridad con la presencia de más agentes de la Policía Nacional en la ciudad. En la misma red social, la alcaldesa fue muy clara al respecto: «Exigimos de la Delegación del Gobierno en Galicia los medios necesarios para atajarlos y para poner a los responsables ante la justicia de modo inmediato».