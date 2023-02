Pontón pide convertir las «simpatías da sociedade no BNG» en votos para estas municipales

Lavandeira jr | EFE

«Hoxe damos pasos para adiante», comenzó Ana Pontón ante unos doscientos miembros del Consello Nacional, máximo órgano rector entre asambleas del BNG, de cara a las municipales de mayo. Los nacionalistas aprobaron su modelo y estructura de campaña, debatieron las líneas maestras de su modelo municipal y avanzaron en sus esfuerzos por «definir mellor ese traballo» para unos comicios donde albergan la esperanza de alcanzar un resultado histórico.

«As eleccións de maio son unha oportunidade para seguir avanzando, extender a máis concellos o proxecto transformador do Bloque, mellorar a vida das persoas e seguir afianzando a alternativa real neste país, que é o BNG», subrayó la portavoz nacional. Recordó que hay cada vez más gente «mirando ao BNG coa esperanza dun cambio de rumbo», por lo que exhortó a los miembros del Consello a «ter presente esta expectativa» y «dar o mellor» de cada uno para «estar a altura do que Galiza necesita» del partido. «Estou convencida de que imos facelo», confío desde el atril, ubicado frente a un mesa que compartían Goretti Sanmartín, Olalla Rodil, Néstor Rego, Carme da Silva y Marta Gómez.

Pontón recetó para ello «converter a simpatía no BNG» que observa entre la sociedad gallega en «máis apoios». «Somos unha forza política que ten demostrado que só se debe a Galiza. Temos gañado o respecto pola nosa seriedade á hora de facer política. Os nosos representantes son persoas nas que se pode confiar», resaltó, añadiendo que la formación se ha convertido en una «garantía de solvencia». Pero pidió ir más allá: «Temos que converter a simpatía no BNG en máis apoios, en novos militantes, en incorporacións as nosas candidaturas e en avance de conciencia de país», resaltó la líder nacionalista, advirtiendo que nadie les borrará «o sorriso nos beizos e as ganas de construír unha Galiza mellor» a pesar de las dificultades que encuentren.

El «Dream Team» del BNG

La portavoz nacional dijo ser consciente de que «a política municipal non pode resolver todos os problemas deste país», pero situó a los ayuntamientos como la base sobre la que construir una alternativa al Gobierno actual. «As eleccións de maio son unha gran oportunidade para seguir avanzando. Construír a Galiza que queremos pasa polos concellos», resaltó.

Ana Pontón quiso marcar así distancias con el resto de contrincantes electorales. «O noso proxecto municipal forma parte dun proxecto de país, esa é a gran diferenza entre nós e o resto de forzas estatais», presumió la líder del Bloque , que reconoció no inclinarse por las comparaciones con el fútbol para, esta vez, hacer una excepción: «O BNG ten o Dream Team da política municipal. temos as e aos mellores», dijo entre aplausos de los miembros del Consello, entre los que se encontraban diputados autonómicos, la europarlamentaria Ana Miranda o históricos dirigentes como Guillerme Vázquez.