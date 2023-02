Pere Navarro: «Tras la pandemia, nos hemos relajado en el cumplimiento de las normas de tráfico»

Salvador Sas | EFE

Cuando Pere Navarro (Barcelona, 70 años) llegó por primera vez a la DGT en el 2004, quince personas morían cada día en las carreteras españolas. La cifra se ha reducido a tres diarias en su segunda etapa (desde el 2018) y, aunque los márgenes para continuar bajando son cada vez más estrechos, sigue empeñado en mejorar la seguridad vial, sobre todo en las carreteras secundarias, que concentran el 75 % de los accidentes mortales.

—El año pasado se cerró con 1.145 muertos en carretera, un 4 % más que en el 2019.

—No es una buena noticia. Pero coloquémosla en su justa medida. También subieron los desplazamientos, el censo de conductores y el parque de vehículos. No es un fracaso de la política de seguridad vial, como alguien dijo.

—¿La pandemia ha cambiado nuestra forma de conducir?

—Ha habido como un descorche, como una filosofía de carpe diem, de aprovecha hoy y mañana ya veremos, lo que ha conllevado una relajación en el cumplimento de las normas de tráfico. Puede que tras un tiempo de muchas prohibiciones se haya creado cierto rechazo a lo que suene a regulación. Ha ocurrido en España y en otros países europeos.

—¿Es partidario de que los coches no arranquen sin el cinturón puesto o de limitar la velocidad automáticamente a 120?

—Es interesante, pero el gran salto en seguridad vial va a ser el vehículo conectado, que permitirá que el coche no dependa solo del factor humano. Vamos a un horizonte en el que si se produce un error, la tecnología lo arreglará. Es más, es posible que ni queriendo puedas tener un accidente.

—¿Falta mantenimiento en las carreteras convencionales?

—Siempre se puede mejorar el estado de las carreteras. Pero también hay que adecuar la conducción a la vía por la que estás circulando. No puedes conducir por una secundaria como en una autovía. El 44 % de los accidentes son salidas de la vía, y ahí eres tú solo, con tu entorno y tus circunstancias, no puedes culpar a nadie más. Y para tratar de evitar esos choques frontales hemos suprimido que se pueda superar en 20 kilómetros el límite para adelantar. Con esa medida deberían bajar los fallecidos.

—¿Confía en el airbag para motoristas?

—Sí, mucho. Es pasar de llevar protegida la cabeza a llevar protegido el torso. Ya está en trámite el contrato para que la Guardia Civil de Tráfico vaya con airbag. Antes de lanzar una campaña, la policía tiene que dar ejemplo.

—De los 126 peatones atropellados en carretera, muy pocos llevaban prendas reflectantes.

—Estamos estudiando eso porque uno de cada diez fallecidos en carretera ya son peatones y más de tres de cada diez muertos en vías de alta capacidad se habían bajado del coche. Tenemos el V-16 [un dispositivo luminoso de emergencia], muy útil para no tener que salir del vehículo. En Luxemburgo han suprimido la obligación de poner los triángulos y no lo han sustituido por nada. Han visto que es más peligroso bajarse que no colocarlo.

—Los animales sueltos están generando gran siniestralidad.

—Sí, hay provincias donde el 30 % de los accidentes son por animales. Es un tema que toca a todos, a los cotos de caza y a las demarcaciones de carreteras, que tienen que facilitar el paso de la fauna por sitios seguros. En la nueva señalización habrá una con la iconografía de un jabalí.

—¿Es partidario de ser más exigente para renovar el carné a partir de los 65 años?

—Sí, pero depende de las condiciones físicas. Nunca se va a prohibir a nadie conducir por razón de edad. Ahora a partir de los 65 renuevas por cinco años. Pero prorrogar cinco años el carné a alguien con 90 parece raro.

—¿El móvil al volante sigue siendo un problema?

—El móvil sigue siendo un problema en tráfico, en seguridad vial y casi diría que social. Creo que informar y concienciar sobre su riesgo lo hemos hecho. Vigilar y controlar es más difícil. Necesitas que un agente te vea conduciendo con el móvil en la mano y no es tan fácil. Por eso insistimos en la autorresponsabilidad.

—Pocos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes han implantado zonas de bajas emisiones, como les exige la ley.

—Veremos cómo se va implantando la norma. Pero a pocos meses de las elecciones, cualquiera entenderá que un ayuntamiento evite imponer zonas de bajas emisiones.