Formoso marca distancias con PP y BNG y anticipa «uns magníficos resultados» en las municipales

Alberto Varela, Valentín González Formoso y María Barral, en la primera reunión de la ponencia marco del PSdeG para las municipales

La sede del PSdeG albergó esta mañana la primera reunión para elaborar la ponencia marco de los socialistas gallegos en estas municipales. El secretario xeral, Valentín González Formoso, estuvo acompañado por los tres coordinadores de campaña: José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia; Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp; y la regidora de Betanzos, María Barral. También asistió al encuentro María Pierres, portavoz en la Executiva Nacional del partido. «Afrontamos un proceso electoral cargado de ilusión. Palpamos na rúa a confianza e empatía no noso partido como partido de goberno e institucional», reivindicó el líder socialista.

Formoso se marcó unos objetivos «ambiciosos», comenzando por «revalidar o éxito» de las municipales del 2019, cuando el partido a punto estuvo de igualar en votos al PP y accedió a las alcaldías de cinco de las siete grandes ciudades. «Temos que ser a forza maioritaria e que represente a maioría de galegos e galegas. Seremos unha forza política distinta as nosas forzas contrincantes», dijo para marcar distancias frente al PP y el BNG.

Describió a los populares como un partido «de dereitas ao cal lle deu as costas Galicia no eido municipal» y que en villas y ciudades coloca a «figurantes políticos que veñen facer ruído e embarrar a vida política nelas». «É un problema para facer avanzar as vilas e cidades», lamentó. Sobre el BNG, acusó a la formación de construir un proyecto político «identitario», que levanta «un muro arredor de Galicia e vai contra a lóxica internacional e europeista dunha forza progresista», como, añadió, es el caso del PSdeG. «Non son tempos para renegar de Europa nin de España, de illar Galicia, son tempos de coordinarse, medrar e facernos fortes», reclamó.

El secretario xeral socialista espera en estas municipales «uns magníficos resultados», que servirán de «plataforma» para «ese ansiado sono que ten a sociedade galega dun cambio na Xunta o próximo ano». «Imos ser capaces de ofertar un país mellor, máis dinámico, con máis forza e con moita máis moral, sobre todo para a nosa xuventude. Temos moita esperanza para este proceso», insistió Formoso, que fue de nuevo consultado sobre si optará o no a mantenerse como alcalde de As Pontes, respondiendo, como hizo ya el pasado jueves, que comunicará próximamente esa decisión.