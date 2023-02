La Xunta teme que incentivar la jubilación activa a media jornada haga perder facultativos a Galicia

Centro de salud de Baltar, en Sanxenxo CAPOTILLO

Los responsables de los recursos humanos de los servicios públicos de salud se reúnen estos días en Sevilla con un tema estrella, la ampliación de la jubilación a los 72 años para los médicos de familia y pediatras de atención primaria. En estos momentos el estatuto marco de los trabajadores permite al personal estatutario solicitar voluntariamente su permanencia en servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad. Este punto es el que quieren modificar los Ministerios de Sanidad e Inclusión, así como numerosas comunidades autónomas, entre ellas la gallega.

Pero la Xunta ve lagunas en la propuesta del Gobierno central y así las trasladó por carta a los responsables de estos dos departamentos, Carolina Darias y José Luis Escrivá, respectivamente. En ella piden que se implante ya esta prórroga de jubilación para que los médicos de familia y pediatras que así lo deseen puedan pedir una ampliación de su edad en activo.

El conselleiro de Sanidade, García Comesaña, y la conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, advierten no obstante de un efecto no deseado de este proyecto. El Gobierno plantea incentivos para la jubilación activa a partir de los 65 años tanto a media jornada como a jornada completa. Lo que ocurre es que en Galicia más del 80 % de los médicos ya prorrogaban su jubilación hasta los 70 y lo hacían a tiempo completo, por lo que «se corre el riesgo de que parte de este personal se acoja ahora a la nueva modalidad de media jornada, con lo que en lugar de ganar horas las perderíamos».

Lo que plantea la Xunta es que se desincentive esta posibilidad o se dirija únicamente a los profesionales de 71 o 72 años, que hasta ahora no podían optar por esta jubilación activa.

Galicia es la comunidad que más usó la medida extraordinaria regulada en el Real Decreto-ley 3/2021 que permitió la incorporación de profesionales sanitarios jubilados. Un total de 44 trabajan en tareas de apoyo desde entonces, pero se trata de una medida que expiró el 31 de diciembre del 2022, por lo que la Consellería urge una solución rápida para este personal.

Deben pedir la prórroga activa

Estos profesionales deben adaptarse al cambio del Gobierno central y pedir la prórroga activa dentro del nuevo colectivo de 70 a 72 años, de ahí la insistencia del Sergas en que se modifique ya el artículo 26.2 del estatuto marco y contar con un mayor número de especialistas.