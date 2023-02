Rosa Quintana defiende que la ley de costas es «perfectamente constitucional»

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, en el Consello Galego de Pesca XUNTA

La Ley de ordenación del litoral de Galicia que prepara la Xunta es «perfectamente constitucional», insistió este viernes la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que respondió así a la advertencia que volvía a hacer ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la inviabilidad de la norma sin que el Gobierno gallego modifique antes el Estatuto. «Buscamos exercer as nosas competencias, ordear o litoral e dar seguridade xurídica», subrayó.

En declaraciones a los medios antes de la reunión del Consello de Pesca celebrado este viernes en Santiago, Quintana defendió que «todos os xurídicos especializados na materia», así como el Consello Consultivo, han concluido que se trata de una ley «perfectamente constitucional». En este sentido, reconoció que «a titularidade de dominio público terrestre, por suposto, é do Estado», pero las comunidades tienen «recoñecido no seu Estatuto a capacidade de ordear ese litoral». «Así o recolle o Estatuto de Autonomía de Galicia no artigo artículo 27.3», explicó la conselleira.

Además, la titular de Mar reiteró que también catedráticos y y asesores de la Xunta respaldan la viabilidad de la norma y consideran que el Gobierno gallego no está «invadindo competencias». «Nunca foi a nosa intención», resaltó. Así, defendió que el anteproyecto de ley se enmarca «dentro da Constitución e do Estatuto» y que lo que busca la Administración autonómica es «exercer competencias, ordear o litoral e dar seguridade xurídica» a las empresas instaladas en el litoral.

El pleno del Consello de Pesca se reunió a continuación para analizar las más de 80 alegaciones presentadas a esta norma. Una ley que, recordó Quintana, fue impulsada por la Consellería de Medio Ambiente pero «é fundamental para as actividades que se desenvolven no litoral pola cadea mar-industria».