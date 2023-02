Dos empresas gallegas reconstruirán parcialmente los viaductos de la A-6

Trabajos de demolición del viaducto corto en sentido Madrid ALBERTO LÓPEZ

Dos empresas gallegas, Puentes y Copasa, serán las encargadas de la reconstrucción parcial de los dos viaductos de la A-6 afectados por los procesos de corrosión que desembocaron el año pasado en el colapso de dos tramos de la estructura con sentido A Coruña, justo cuando operarios de Puentes ultimaban el refuerzo del cableado interior. El Ministerio de Transportes, por el procedimiento de urgencia, ha optado por compañías que conocen bien el territorio y que pueden contar con el apoyo de otras firmas especializadas, también gallegas. Mientras, se ha iniciado el desmontaje del primer tramo del viaducto en sentido Madrid, que es en realidad un pequeño paso elevado independiente con un tablero sostenido por una sola pila.

En un comunicado del ministerio remitido el miércoles, se explicaba que se ha optado por la demolición con robot, un proceso similar al utilizado para el tramo que quedó aislado en el viaducto sentido A Coruña. En ese mismo comunicado se aseguraba que también se iba a desmontar la pila que sostiene el tablero, aunque fuentes de Transportes aseguran ahora que esa decisión aún no es definitiva y todo dependerá de cómo afecte a la pila el desplome del tablero. Si cae a plomo sin dañar el pilar, se mantendrá.

Esa es la estrategia que se empleará en todo el viaducto en sentido Madrid, que será el primero en ser reconstruido para reabrir la circulación en doble sentido a lo largo de este año, un plazo que de momento se mantiene, según explicó ayer el delegado del Gobierno. «El objetivo sigue siendo el mismo: que a lo largo de este año podamos recuperar el tráfico a través del viaducto en sentido Madrid, pero en doble dirección, como estábamos antes del colapso», dijo José Miñones.

El plan sigue siendo el inicial: derribar el tablero y mantener las pilas que no estén dañadas, tanto por problemas estructurales como por los efectos de la demolición. Si en algún caso es necesario desmontar alguna pila, se hará manteniendo las cimentaciones, que son las que podrían retrasar las previsiones del Gobierno, consistentes en abrir este año el viaducto en sentido Madrid y en el 2024 la estructura paralela afectada por los derrumbes. La programación prevé comenzar a reconstruir el tablero con la autocimbra en unos tres meses, pero todo dependerá de cómo se desarrollen los trabajos de desmontaje y de la afectación a las pilas. En este sentido, las empresas adjudicatarias deberán vigilar que los pilares no son dañados por la caída de las pesadas piezas de hormigón del tablero. Si el derrumbe es completamente vertical, no habría problema. Las dificultades vendrían por un desplome más descontrolado que pudiera afectar a la estructura de los pilares. Los trabajos de desmontaje los está desarrollando Demoliciones Coruña, la misma empresa que llevó a cabo la primera demolición.

El Gobierno mantiene este año para la reapertura y la Xunta pide «celeridade»

Aunque el Gobierno mantiene el plazo inicial de reabrir este año al tráfico el viaducto en sentido Madrid, la Xunta mostró ayer su preocupación por el plan para reconstruir las dos estructuras de paso de la A-6, pues aventura que puede haber retrasos. El presidente, Alfonso Rueda, criticó con dureza la actitud del Gobierno central en relación al derrumbe del viaducto de O Castro, exigió «información» completa sobre las causas y que se escuche a la administración autonómica y otros implicados —como los transportistas— para articular las soluciones, que deben avanzar «con celeridade». «Pido información. Quero que se nos escoite, e quero que a reparación desta obra se tome coa mesma celeridade e interese que se a infraestrutura se derrubara noutros sitios de España que vostedes teñen na cabeza», aseguró después de la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Aunque el ministerio publicó dos informes sobre las causas de la caída del viaducto, que sufrió un proceso de corrosión debido a las sales fundentes que se utilizan para evitar las heladas invernales, Alfonso Rueda cree que la comunicación de las causas no fue transparente. «Eu lle diría ao delegado do Goberno que as causas no se coñecen, ao menos a Xunta, porque non se explicaron», recalcó, en referencia a que no existe un canal de comunicación directo con el Ejecutivo sobre este asunto. Galicia y Castilla y León han solicitado al Ministerio de Transportes una reunión para abordar los plazos y la programación para la reconstrucción.