Nuevo choque en el Parlamento: la gerente del Sergas planta a la nacionalista Montse Prado por no retirar el insulto «panda de psicópatas»

La diputada nacionalista Montse Prado, y la número dos del Sergas, Estrella López.

La proximidad de las elecciones municipales se deja sentir en la Cámara gallega, en donde el tono de los reproches e insultos ha subido varios niveles. El último exabrupto de la diputada nacionalista Montse Prado, llamando «panda de psicópatas» a los miembros del Gobierno gallego y en concreto a los responsables sanitarios, ha provocado una oleada de críticas entre los populares.

Ya la secretaria general del partido, Paula Prado, envió un escrito a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, solicitando una rectificación pública de estas declaraciones, en las que Prado aseguró que, «na vez de Goberno os galegos teñen unha panda de psicópatas aos que non lles interesa o sufrimento da xente». Este jueves la número dos del Sergas, Estrella López-Pardo, comparecía en comisión y tras responder a una pregunta sobre los problemas del transporte sanitario en el área de Pontevedra y O Salnés que formuló la propia Montse Prado, la animó a disculparse públicamente, «cremos que sería máis que oportuna unha desculpa por parte da voceira que utilizou estes cualificativos tan improcedentes. Insisto en que pida desculpas e que retire as súas verbas», apuntó la gerente.

En su turno de réplica la nacionalista no hizo ninguna mención a esta petición así que Estrella López-Pardo decidió no utilizar su última intervención: «en vista de que a señora deputada rexeita retirar o insulto dirixido ao Goberno, non hai nada máis que debater cunha persoa que non é capaz de manter un debate en termos civilizados polo que con permiso da presidencia non vou utilizar esta quenda», finalizó.