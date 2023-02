O Chucán vuelve al banquillo: así le confesó a un periodista de La Voz hace doce años que había matado a una prostituta

O Chucán, en el 2012, durante el juicio por el asesinato de Pilar Palacios OSCAR CELA

José Carnero, O Chucán, ha vuelto este jueves a sentarse en el banquillo. Lo ha hecho en la Audiencia Provincial de Lugo por apuñalar a un compañero de residencia. Se trata del lugar en el que vive desde que salió de prisión por el asesinato de una mujer en el año 2007. La casualidad ha hecho que justo este 2 de febrero se cumplan 12 años desde que José Carnero confesase aquel primer delito en las páginas de La Voz de Galicia. Lo hizo cuatro años después de cometer el crimen y después de haber sido absuelto. Comenzaba así la resolución del llamado crimen de Sober.

La historia

En el año 2011 José Carnero Fernández podía contar que había pasado tres años en prisión como sospechoso del asesinato de Pilar Palacios Caballero. El cuerpo de esta mujer, que ejercía la prostitución, apareció en la casa de O Chucán, en el municipio lucense de Sober. Aquel 2 de febrero había pasado solo una semana desde que había sido absuelto por un jurado popular por falta de pruebas. Acababa de salir de prisión. Era la historia de un hombre que siempre se había declarado inocente. Fue una entrevista del periodista de La Voz de Galicia, Carlos Cortés, la que cambió el rumbo de los acontecimientos: O Chucán confesaba que sí había matado a Pilar Palacios.

El absuelto del asesinato de una prostituta en Lugo confiesa a La Voz que la mató carlos cortés

El extracto de la entrevista

-¿Non lle dá apuro vivir aquí despois do que pasou?

-Algo si.

-¿Esperaba a absolución? ¿Esperaba que isto acabase así?

-Si.

-¿Por que? ¿Estaba tranquilo? Tiña claro que...

-Tranquilo, si.

-¿Que lle parece que pasou aquí, entón? [O día en que se cometeu o crime e en vista de que el sempre dixo non saber quen matara á vítima]

-É que eu mateina. Tróuxena a casa... e despois mateina.

-¿Que a matou vostede?

-Si, si.

-Pero... iso non foi o que dixo o xurado ao final.

-¿Como o que dixo ao final?

-Vostede ao final quedou absolto por iso. O xurado dixo que non había probas de que fixese iso que di.

-Claro que non hai probas, pero facer fíxeno.

Imagen de la primera de La Voz del 2 de febrero del 2011

Lee aquí la entrevista completa de la confesión de O Chucán, publicada en La Voz de Galicia el 2 de febrero del 2011.

Un nuevo juicio

Aquel trabajo periodístico se convirtió en un fenómeno y llevó a O Chucán de nuevo a los tribunales. José Carnero fue juzgado de nuevo y, esta vez sí, condenado por el asesinato de Pilar Palacios.

Este jueves 2 de febrero del 2023 se ha sentado en un banquillo por tercera vez en su vida. La Fiscalía y la acusación particular piden 14 años de prisión para Carnero, que está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa tras haber apuñalado a un compañero de residencia.

O Chucán, culpable del homicidio de Pilar Palacios Xosé Carreira

En esta jornada solo quiso responder a las preguntas de su abogada. Carnero, en su breve turno de palabra, explicó que fue el denunciante quien se «abalanzó» sobre él aquel día. «Él me tenía manía. Aquel día me cogió por el cuello y yo saqué la mano y cogí lo primero que vi», alcanzó a decir. No llegó a reconocer que lo había apuñalado, pero su abogada le preguntó si recordaba haber cogido el arma blanca de la cocina y él dijo que «sí» lo hizo.

Noticia elaborada con la información de André S. Zapata y Carlos Cortés.